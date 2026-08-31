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Вечеринку «Веселые лесные друзья» в Томске перенесли на неделю

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В Томске организаторы перенесли загородную вечеринку «Веселые лесные друзья» на первые выходные сентября. Программа останется прежней.

Как уточняют организаторы из проекта ZEN, причиной переноса стали «целый ряд факторов»:

— Знаем, что любые изменения неприятны, сами не рады доставлять такую новость, но мы делаем всё, чтобы в целом сохранить наш фестик и надеемся на вашу поддержку, — отмечают организаторы, добавляя, что те, кто не смогут посетить вечеринку в следующие выходные, смогут вернуть билеты. При этом программа мероприятий остается прежней.

Напомним, на этот раз на площадке «Веселых лесных друзей» подготовят два крытых музыкальных танцпола, защищенные от непогоды. В программе живые выступления музыкантов и DJ-сеты, разнообразные игры, творческие мастер-классы, йога, маркет, барбекю и костры.

Для участников фестиваля организуют трансфер и бесплатную парковку. Все желающие также смогут «разбить лагерь» с палаткой на территории парка.

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