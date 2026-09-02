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Томичам расскажут секреты реставрации деревянных наличников

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В выходные, 5 и 6 сентября, в Музее истории Томска пройдет серия мастер-классов плотника Ивана Скоморощенко «Живая история дерева».

Как уточняют организаторы, посетителей ждут лекции и практические занятия. На них мастер научит читать историю дома по его деталям и восстанавливать резные элементы.

— Дядя Ваня сначала расскажет, как деревянный дом строился, как сохраняются его различные декоративные элементы при реставрации, чтобы не превратить их в новодел. Затем участники смогут почувствовать, каково работать с деревом, как за ним ухаживать, чтобы получилось красиво и долговечно, — рассказали «Томскому Обзору» в музее.

Результаты работы участников мастер-класса останутся в мастерской дяди Вани. Само мероприятие пройдет в рамках работы «Музея топора» — выставки плотницкого инструментария и деревянной резьбы.

Мастер-классы пройдут на ул. Бакунина, 3, в 14.00. Стоимость участия - 400 рублей.

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