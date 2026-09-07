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В Томске ремонтируют подъезды к Коммунальному мосту

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В Томске начался ямочный ремонт подъездов к Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

За прошедшие сутки подрядчик провел фрезеровку более 2 300 квадратных метров дорожного полотна. Предполагается, что работы будут завершены в ближайшие два дня.

В сообщении уточняется, что в рамках этого контракта также запланировано устранение колейности на ул. Нахимова, а также ямочный ремонт улиц Осенней, Балтийской и Иркутского тракта.

Минувшим утром томичи сообщали о больших пробках из-за работ на подъезде к мосту.

Фото: пресс-служба мэрии

Напомним, минувшим утром в связи с проведением работ на подъезде к Коммунальному мосту образовались пробки протяженностью в несколько километров.

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