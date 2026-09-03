Иммерсивный спектакль «Сад Горохова» покажут в Томском художественном музее

3 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В сентябре в Томске пройдут три показа иммерсивного спектакля «Сад Горохова». Теперь постановку будут играть в Томском областном художественном музее.

«Сад Горохова» переносит зрителей в Томск 1845 года и рассказывает историю любви золотопромышленника Философа Горохова и цыганки Стеши. По сюжету купец промотал состояние ради одной песни, а встреча со Стешей изменила его жизнь и стала началом истории о страсти, разорении и роковой любви.

Постановка построена как сенсорное путешествие: зрители становятся частью действия и следуют за историей, ориентируясь прежде всего на звуки, запахи и тактильные ощущения. Спектакль проходит в специальных масках, закрывающих обзор.

В постановке заняты актёры театров Томска и Северска, звучат подлинные цыганские романсы XIX века. Режиссёр и автор проекта — Алёна Шафер, известная своими камерными спектаклями, иммерсивными выставками и гастроспектаклями.

В сентябре запланированы три показа: 4 сентября в 19:00, 13 сентября в 17:00 и 29 сентября в 19:00.

Спектакли пройдут в Томском областном художественном музее по адресу: пер. Нахановича, 3.

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