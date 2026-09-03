Роспотребнадзор подтвердил качество водопроводной воды в Томске

3 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

«Росводоканал Томск» успешно прошел надзорную проверку, которую в августе провели специалисты Роспотребнадзора.

Как сообщает пресс-служба предприятия, качество питьевой воды, поступающей в дома горожан, полностью соответствует установленным нормам СанПиН.

Уточняется, что предприятие применяет классический метод очистки подземных вод: сначала аэрация, затем — тщательная фильтрация через дробленые породы киселевского месторождения и кварцевые пески бобровского месторождения. На завершающем этапе происходит обеззараживание гипохлоритом натрия.

Сотрудники лаборатории «Росводоканал Томск» ежедневно проводят лабораторные испытания. Проверяется широкий спектр параметров, включая микробиологические, химические, органолептические показатели. Внимание уделяется и жесткости воды.

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