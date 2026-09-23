60 лет на двоих: как Стрежевой и «Томскнефть» отметили общий юбилей

23 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба АО «Томскнефть ВНК»

В первые выходные сентября Стрежевой отметил сразу два юбилея: 60-летие города и 60-летие «Томскнефти» — предприятия, без которого этого города попросту не существовало бы.

Шесть десятилетий назад в суровых северных условиях, среди непроходимых болот молодые первопроходцы загрузили первую баржу томской нефти. Это стало стартом истории нефтедобычи в регионе и строительства целого города, который позже получил народный статус «столицы томской нефти».

Празднование юбилея растянулось на три дня. Официальные торжества сменились народным субботним гуляньем. Рассказываем, как всё прошло.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть ВНК»

Утро праздничной субботы началось с массового пятикилометрового забега, дистанцию которого вместе с жителями преодолели губернатор Томской области Владимир Мазур, мэр Стрежевого Валерий Дениченко и генеральный директор «Томскнефти» Михаил Черевко.

Станция «Томскнефти» Фото: пресс-служба АО «Томскнефть ВНК»

Днем в центре города развернулся традиционный стрежевской Арбат. Одной из самых заметных локаций стала интерактивная станция «Томскнефти», объединившая ретроспективу и современные технологии.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть ВНК»

Блок «Прошлое» отсылал к временам освоения края. Деревянные настольные игры — дань уважения главному строительному материалу той эпохи. Аттракцион «Лови момент»: нужно было остановить цифровой таймер ровно на отметке 19:66 — стилизованной под год основания компании. Попал точно — получаешь памятный подарок. В финале — командный мини-квиз об истории предприятия и города: стол, система кнопок для быстрых ответов, пять-семь минут на раунд.

Лазерная «гравировка» на печенье Фото: пресс-служба АО «Томскнефть ВНК»

Блок «Будущее» — про то, какой стала «Томскнефть» сейчас. Здесь запускали нефтяные челленджи: «Гайка на гайку» — построй «буровую вышку» из восьми гаек на строительной шпильке без помощи рук; «Водная дженга» — двое игроков по очереди добавляют воду в плавающий стакан, кто утопит — тот проиграл. Также можно было сделать фотомагнит или получить приятный приз — печенье с лазерной «гравировкой».

— Мы видим, что город развивается, меняется с каждым годом. Праздники становятся интереснее, — рассказала Ирина Петкау. — В этом году, конечно, выделилась площадка «Томскнефти»: очень технологичная, наполненная, активная, разыгрывали призы, раздавали сувениры к празднику, устроили классную фотозону. В общем, мы рады, что сюда пришли сегодня.

Кроме этого, работали еще и «колесо фортуны», и детская анимационная программа: игровая зона, крио-шоу, шоу мыльных пузырей и аквагрим. На протяжении всего дня вокруг толпился увлечённый народ.

— «Томскнефть» отмечает в этом году 60-летие — столько же, сколько самому Стрежевому. Это не совпадение: город вырос вокруг предприятия и вместе с ним. Площадка на Арбате задумывалась не просто развлечением — это был разговор о том, кем мы были и кем стали, рассказанный через игру, которая понятна и восьмилетнему, и шестидесятилетнему, — рассказал Евгений Барсуков, начальник управления корпоративных коммуникаций и региональной политики АО «Томскнефть ВНК». — Если раньше освоение месторождений означало деревянные постройки, бездорожье и непростой быт, то сегодня «Томскнефть» — технологичная, современная компания, которая, используя передовые практики акционеров — «Независимой нефтегазовой компании» и «Газпром нефти», продолжает внедрять инновации, делает производство эффективнее и безопаснее. На этом контрасте и хотелось выстроить работу площадки.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть ВНК»

Ещё одной яркой точкой программы стало акробатическое паркур-шоу от группы «Bankai Show»: профессионалы из Екатеринбурга на два часа захватили внимание сотен стрежевчан. Зрители увидели невероятные трюки, зажигательные танцы и почувствовали мощную энергетику артистов. Второй частью программы стал мастер‑класс по акробатике для детей города — ребята смогли не только понаблюдать за профессионалами, но и попробовать некоторые элементы под руководством лучших трейсеров страны.

Вечером празднование переместилось на главную площадь. Для стрежевчан выступили коллективы «Алые паруса» из Барнаула, кавер-группа «Айвазовский оркестра» из Новосибирска и певица Юлианна Караулова. Завершился юбилей праздничным салютом.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть ВНК»

«Томскнефть» — предприятие, осуществляющее добычу нефти и газа на территории Томской области и ХМАО. Акционерами компании на паритетных началах являются АО «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) и ПАО «Газпром нефть».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».