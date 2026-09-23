60 лет на двоих: как Стрежевой и «Томскнефть» отметили общий юбилей
В первые выходные сентября Стрежевой отметил сразу два юбилея: 60-летие города и 60-летие «Томскнефти» — предприятия, без которого этого города попросту не существовало бы.
Шесть десятилетий назад в суровых северных условиях, среди непроходимых болот молодые первопроходцы загрузили первую баржу томской нефти. Это стало стартом истории нефтедобычи в регионе и строительства целого города, который позже получил народный статус «столицы томской нефти».
Празднование юбилея растянулось на три дня. Официальные торжества сменились народным субботним гуляньем. Рассказываем, как всё прошло.
Утро праздничной субботы началось с массового пятикилометрового забега, дистанцию которого вместе с жителями преодолели губернатор Томской области Владимир Мазур, мэр Стрежевого Валерий Дениченко и генеральный директор «Томскнефти» Михаил Черевко.
Днем в центре города развернулся традиционный стрежевской Арбат. Одной из самых заметных локаций стала интерактивная станция «Томскнефти», объединившая ретроспективу и современные технологии.
Блок «Прошлое» отсылал к временам освоения края. Деревянные настольные игры — дань уважения главному строительному материалу той эпохи. Аттракцион «Лови момент»: нужно было остановить цифровой таймер ровно на отметке 19:66 — стилизованной под год основания компании. Попал точно — получаешь памятный подарок. В финале — командный мини-квиз об истории предприятия и города: стол, система кнопок для быстрых ответов, пять-семь минут на раунд.
Блок «Будущее» — про то, какой стала «Томскнефть» сейчас. Здесь запускали нефтяные челленджи: «Гайка на гайку» — построй «буровую вышку» из восьми гаек на строительной шпильке без помощи рук; «Водная дженга» — двое игроков по очереди добавляют воду в плавающий стакан, кто утопит — тот проиграл. Также можно было сделать фотомагнит или получить приятный приз — печенье с лазерной «гравировкой».
— Мы видим, что город развивается, меняется с каждым годом. Праздники становятся интереснее, — рассказала Ирина Петкау. — В этом году, конечно, выделилась площадка «Томскнефти»: очень технологичная, наполненная, активная, разыгрывали призы, раздавали сувениры к празднику, устроили классную фотозону. В общем, мы рады, что сюда пришли сегодня.
Кроме этого, работали еще и «колесо фортуны», и детская анимационная программа: игровая зона, крио-шоу, шоу мыльных пузырей и аквагрим. На протяжении всего дня вокруг толпился увлечённый народ.
— «Томскнефть» отмечает в этом году 60-летие — столько же, сколько самому Стрежевому. Это не совпадение: город вырос вокруг предприятия и вместе с ним. Площадка на Арбате задумывалась не просто развлечением — это был разговор о том, кем мы были и кем стали, рассказанный через игру, которая понятна и восьмилетнему, и шестидесятилетнему, — рассказал Евгений Барсуков, начальник управления корпоративных коммуникаций и региональной политики АО «Томскнефть ВНК». — Если раньше освоение месторождений означало деревянные постройки, бездорожье и непростой быт, то сегодня «Томскнефть» — технологичная, современная компания, которая, используя передовые практики акционеров — «Независимой нефтегазовой компании» и «Газпром нефти», продолжает внедрять инновации, делает производство эффективнее и безопаснее. На этом контрасте и хотелось выстроить работу площадки.
Ещё одной яркой точкой программы стало акробатическое паркур-шоу от группы «Bankai Show»: профессионалы из Екатеринбурга на два часа захватили внимание сотен стрежевчан. Зрители увидели невероятные трюки, зажигательные танцы и почувствовали мощную энергетику артистов. Второй частью программы стал мастер‑класс по акробатике для детей города — ребята смогли не только понаблюдать за профессионалами, но и попробовать некоторые элементы под руководством лучших трейсеров страны.
Вечером празднование переместилось на главную площадь. Для стрежевчан выступили коллективы «Алые паруса» из Барнаула, кавер-группа «Айвазовский оркестра» из Новосибирска и певица Юлианна Караулова. Завершился юбилей праздничным салютом.
Фото: пресс-служба АО «Томскнефть ВНК»
«Томскнефть» — предприятие, осуществляющее добычу нефти и газа на территории Томской области и ХМАО. Акционерами компании на паритетных началах являются АО «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) и ПАО «Газпром нефть».
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