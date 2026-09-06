18+
18+
РЕКЛАМА

Ликвидирован пожар в колонии в Томске

Город, Происшествия, Томские новости, пожар сводка происшествий жесть Томска интересные новости пожарная обстановка Ликвидирован пожар в колонии в Томске

Пожарные ликвидировали последствия пожара в исправительной колонии N4 в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Площадь пожара 1800 кв.м. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре на складе участка металлообработки на территории колонии поступило в 17:20 по местному времени в субботу, в 20:14 огонь был локализован, в 00:31 в воскресенье объявлена ликвидация последствий пожара.

На тушение привлекалось 80 человек, 25 единиц техники.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Рассказано

Маленькие квартиры и «бабушкин стиль»: тренды в дизайне томских и российских интерьеров

3 сентября 2026
Томские новости

Томичи могут улететь в Минск с пересадкой по одному билету

2 сентября 2026
Томские новости

В ближайшие дни томичей ждут заморозки

28 августа 2026
Томские новости

В Томске отметили День географа большим праздником и открытием Географической лавки

19 августа 2026
Томские новости

«Россети Томск» в II квартале увеличили чистую прибыль по МСФО в 4,3 раза — до 53 млн рублей

27 августа 2026
Томские новости

Роспотребнадзор подтвердил качество водопроводной воды в Томске

3 сентября 2026
Томские новости

Прокуратура взыскала с НК «Томскгеонефтегаз» в счет государства 153 млн рублей по делу о сокрытии налогов

17 августа 2026
Томские новости

В Томске пройдет загородный фестиваль от ZEN «Веселые лесные друзья»: даты, билеты и программа

27 августа 2026
Томские новости

Осенью в Томске начнется строительство нового квартала в районе ул. Водяная

18 августа 2026