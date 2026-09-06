Ликвидирован пожар в колонии в Томске
6 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Пожарные ликвидировали последствия пожара в исправительной колонии N4 в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
«Площадь пожара 1800 кв.м. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре на складе участка металлообработки на территории колонии поступило в 17:20 по местному времени в субботу, в 20:14 огонь был локализован, в 00:31 в воскресенье объявлена ликвидация последствий пожара.
На тушение привлекалось 80 человек, 25 единиц техники.
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