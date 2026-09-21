Выборы в Госдуму и облдуму: предварительные результаты по Томской области

21 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В Томской области подвели предварительные итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательной Думы региона. Голосование проходило в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября.

На выборах в Госдуму по федеральным партийным спискам в Томской области больше всего голосов получила «Единая Россия» — 40,46%, или 108,5 тыс. голосов. На втором месте КПРФ с результатом 18,62%, на третьем — «Новые люди» с 13,23%. За ЛДПР проголосовали 11,21% избирателей, за «Справедливую Россию» — 8,64%. По состоянию на 5.38 21 сентября были обработаны 267,7 тыс. бюллетеней.

По Томскому одномандатному округу №180 лидирует кандидат от «Единой России» Илья Леонтьев. Он получил 90 457 голосов, или 33,52%. На втором месте Галина Немцева от «Справедливой России» — 54 222 голоса (20,1%), на третьем представитель КПРФ Владимир Чолахян — 39 756 голосов (14,73%).

Далее расположились Василий Ерёмин от «Яблока» — 9,97%, Леонид Терехов от ЛДПР — 9,38% и Сергей Кухальский от «Новых людей» — 9,09%. Всего по одномандатному округу к утру понедельника обработали почти 270 тыс. бюллетеней.

На выборах в Законодательную Думу Томской области по партийным спискам также лидирует «Единая Россия». За неё проголосовали 40,37% избирателей. КПРФ получила 19,95%, «Новые люди» — 14,11%, ЛДПР — 12,31%, «Справедливая Россия» — 10,47%. К 5.42 21 сентября были обработаны 263 340 бюллетеней.

При этом в двух одномандатных округах областной думы лидируют кандидаты не от «Единой России». В Академическом округе №3 Галина Немцева набрала 4 776 голосов против 4 481 у Ирины Грабцевич от «Единой России». В Белоозерском округе №7, по предварительным данным, кандидат КПРФ Андрей Петров получил 3 853 голоса, его ближайшая соперница Наталья Красницкая от «Единой России» — 3 591. В остальных 19 одномандатных округах на момент публикации впереди кандидаты от «Единой России».

Всего в Законодательной Думе Томской области 42 места: половина депутатов избирается по партийным спискам, ещё 21 — по одномандатным округам.

Результаты пока являются предварительными.

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