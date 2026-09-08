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В Томске ремонтируют улицу Смирнова

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Минувшей ночью подрядчик начал фрезерование ул. Смирнова в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы ведутся параллельно с ремонтом подъездов к Коммунальном мосту. Предполагается, что они завершатся в ближайшие несколько дней.

— Улица Смирнова — большая артерия города, на её состояние было значительное количество жалоб, — цитирует пресс-служба мэра Дмитрия Махиню.

В рамках одного контракта также планируется провести ремонт улицы Осеннюю, Балтийскую и Иркутский тракт. С начала недели подрядчик начал работу на подъездах к Коммунальному мосту.

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