Награду за убитых медведей планируют ввести в Томской области

1 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Власти Томской области рассматривают возможность выплаты вознаграждений за каждого добытого в регионе медведя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Владимир Мазур.

Глава региона поручил региональному правительству проработать вопрос о различных мерах стимулирования охотников на фоне продолжающихся случаев выхода диких животных к населенным пунктам.

— Сохраняется напряжённая ситуация с медведями. В регионах Сибири, и Томская область — не исключение, продолжаются случаи выхода животных к населённым пунктам, что очень опасно, да и просто страшно, — отметил губернатор.

Напомним, ранее из-за активности медведей в Томской области ввели режим повышенной готовности.

О том, как оценивать риски при встрече с косолапыми можно узнать в нашем материале.

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