Медведи в Томской области: как грибникам оценить риски и что делать при встрече

26 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: ИИ-иллюстрация

В Томской области второй месяц не утихает поток сообщений о выходах медведей к людям. По данным департамента охотничьего и рыбного хозяйства, в этом году количество сообщений о замеченных хищниках и решений о регулировании их численности возросло.

На фоне грибного сезона «Томский Обзор» поговорил с представителем ведомства о том, как грибнику оценить риск перед поездкой и что может помочь защититься от зверя.

Что изменилось в этом сезоне

Ситуация этого года отличается от предыдущих не только ростом сообщений о появлениях медведей, но и реакциями чиновников на них. Но общая численность этих животных, по данным департамента, остается примерно на уровне прошлого года — в пределах 10 800 особей. Хищников не стало больше, они просто начали выходить к людям чаще: из-за плохой кормовой базы — неурожай ягод и орехов — и пожаров. Заходят и «гости» из других регионов. Особую опасность представляют медведи, которые уже привыкли искать корм рядом с людьми.

— Если он уже стал ходить близ населенных пунктов, здесь себе пропитание ищет, он становится менее восприимчив к человеку как к опасности. Чем чаще выходит, тем становится наглее и будет человека воспринимать как пропитание, — объясняет Александр Шлапаков, заместитель начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

Если человек оказывается рядом с местом, где у зверя есть запас пищи, например, спрятанная туша или найденная на свалке падаль, медведь может посчитать двуногого конкурентом за добычу. Случаи нападения в этом году уже были.

Карты безопасных районов не существует

Александр Шлапаков рассказывает — каждый день поступает около десятка обращений из разных районов Томской области. При этом не всегда можно с уверенностью сказать, что жители встретили именно медведя. Чаще люди слышат звуки, которые могут издавать другие животные. Так, представители ведомства выезжали на одно из таких сообщений, и на месте выяснилось, что источником шума был жеребец.

— Говорят, кто-то слышал, что «медведь якобы рычит». А медведь там рычал или нет, оценить тяжело, потому что это может и лось рычать, а может вообще корова. Люди сейчас на нервах в связи с такой ситуацией, поэтому и сообщают. Ну, конечно, мы приезжаем, или уточняем, как определили, что там именно медведь.

В последние дни сигналы поступали из окрестностей Зоркальцева, Семилужков и Родионова. Больше всего сообщений фиксируется в Колпашевском, Томском и Первомайском районах, много их в Каргасокском и Парабельском. Меньше на юге области: в Кожевниковском на момент разговора не было ни одного случая, в Шегарском и Кривошеинском — единичные. При этом вокруг Томска выходы косолапых фиксировались практически на всех направлениях: в сторону Асина, Богашева и на других.

Составить список мест, куда можно и нельзя ехать за грибами, невозможно: медведь за сутки способен преодолеть до 20 километров. Если зверь кормится в одном месте, он перемещается в пределах трех-пяти километров за день, но при плохой кормовой базе — а именно такая ситуация сложилась в этом сезоне — расстояния растут. Вчерашнее сообщение о медведе в конкретном месте ничего не говорит о том, где зверь будет находиться сегодня. Кроме того, хищники могут возвращаться туда, где находили еду раньше.

— Мы не можем сказать, что вот туда идти безопасно, а сюда опасно. Это же дикое животное, он сегодня может быть там, завтра здесь — мы же не можем отследить всех, где они находятся сейчас и где будут завтра. Если какая-то пасека [по пути] расположена, и он туда залез, ульи разорил или еще что-то осталось, он, конечно, может туда снова прийти. Может через день, может через неделю. Если это свалка, он туда тоже может периодически приходить, — поясняет Шлапаков.

Публичной оперативной карты выходов медведей тоже не существует. На сайте департамента публикуются только решения о регулировании. Но Александр предостерегает от неверного вывода: отсутствие сообщений по конкретному району не означает, что там безопасно.

— Ни в коем случае не надо, посмотрев на публикации, думать: «Раз там не было сообщений, то все нормально, и я могу спокойно ходить собирать грибы». Везде может быть опасность в данный момент.

Как понять, что опасность рядом

Стоит избегать пасек, свалок, заброшенных дач, садов с плодовыми деревьями и всего, что является источником корма. В неурожайный год медведь особенно охотно идет в такие «вкусные» места на участках.

— В лесу неурожай, зверь любит различные ранетки, яблони, всякие плодовые деревья. Некоторые прямо в городе или в пригороде оставляют деревья: «Мне не нужна эта яблоня», она до последнего осыпается, вот он и ходит туда — объедает ее.

По словам Александра, оценить риск, уже находясь в лесу, крайне сложно. Медведь передвигается практически бесшумно и может появиться внезапно. Скорость зверя достигает 60 километров в час, поэтому убежать от него нереально. Что касается времени суток, опасность существует в любое время, но активнее звери ведут себя вечером — по крайней мере, выходы к населенным пунктам фиксируются именно в вечерние часы.

Шум действительно может отпугнуть медведя — любые предметы, которые издают звук, стоит брать с собой и использовать: колонка с музыкой, колокольчики на одежде. И даже громкие разговоры. Это вряд ли заинтересует зверя, а предостеречь его и отогнать — может.

— Рекомендуется, конечно, делать так, чтобы зверь заранее услышал человека. Если человек идет тихо, погода ветреная — нужно издавать какие-то звуки: говорить, песни петь, колонку включить, чтоб он заранее услышал, — советует Александр.

При этом обычные перцовые баллончики не имеют смысла: при столкновении с медведем не будет времени их даже достать. То же самое касается электрошокера и ножа: если хищник будет нападать, ничего из этого арсенала уже не поможет.

— Есть какие-то специальные баллончики для медведя, на 7–8 метров распыляющиеся. Но, честно, я их не использовал и не общался с людьми, кто бы их использовал. Подпустить к себе медведя на 7–8 метров, если встреча уже произошла, — я не знаю, готов ли человек использовать этот баллончик и насколько он будет эффективен, — предупреждает Александр.

Как правило, когда люди находятся в лесу компанией, они часто переговариваются и шанс того, что медведь услышит их заранее и это его отпугнет, выше. А вот собаку зверь может воспринять как добычу и напасть, питомец поможет привлечь хищника к хозяину. Хотя если медведь отвлечется на собаку и погонится за ней, у человека будет шанс покинуть опасное место.

Что делать при встрече

Главная ошибка — попытаться убежать. Нужно остановиться, громко разговаривать и, если есть возможность, увеличить свои физические объемы: поднять над головой куртку или какой-то предмет. Нельзя кидать в зверя камни или палки.

— Надо наблюдать, как медведь себя будет вести. Не надо поворачиваться спиной, убегать, пытаться сделать испуганный вид. Не надо прямо напрямую смотреть ему в глаза — он это воспринимает как угрозу. Нужно смотреть куда-то в сторону, разговаривать, на пень или возвышенность встать, чтобы он визуально увидел, что человек крупнее. Это может его отвадить, — объясняет Шлапаков.

Любая дистанция при встрече с медведем считается опасной, поэтому необходимо уходить, если заметили любые признаки зверя — например, следы. Но если хищник не настроен нападать, он, скорее всего, уйдет сам:

— Он не будет сидеть и смотреть на вас час. А после встречи с медведем стоит уйти в другую сторону, а не идти дальше грибы собирать. Нужно это место оставить как можно быстрее и не появляться больше там, — отмечает заместитель начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства.

Отдельное правило касается медвежат: к ним нельзя приближаться, так как самка наверняка находится где-то рядом и воспримет человека как угрозу своим детенышам.

— Бывают случаи, что люди увидели медвежонка, начинают селфи делать или [пытаться] чем-то накормить. Самка всегда рядом, и для нее человек — это первая угроза. Она будет нападать. Никогда не надо к малышам подходить и фотографироваться, — говорит Александр.

Куда обращаться

Безопасных маршрутов в этом сезоне не существует. Медведь может оказаться в любом месте, независимо от того, поступали оттуда сообщения или нет. Публичной карты выходов зверя не ведется, ориентироваться на отсутствие сообщений о хищниках в каком-либо районе как на гарантию безопасности нельзя. Большинство средств защиты при встрече с хищником скорее всего, окажутся бесполезны.

Тем, кто планирует поездку в ближайшие выходные, стоит учитывать эти обстоятельства. Информация, которой располагает департамент, не дает оснований считать поход в лес безопасным.

Если вы увидели медведя или свежие следы, можно звонить по номеру 112 — служба работает круглосуточно и передает информацию в департамент.

Также можно обратиться напрямую в департамент охотничьего и рыбного хозяйства по телефону 8 (3822) 90-30-37 либо в районный отдел — телефоны указаны на сайте ведомства.

Текст: Юлия Усачева

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