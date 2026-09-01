В Томске после двухлетнего ремонта открылась историческая Мариинская школа №3

1 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрущшев

Сегодня, 1 сентября, в Томске после двухлетнего капитального ремонта открылась Мариинская школа №3. Новый учебный год в обновлённом историческом здании начался с праздничной линейки для первоклассников и учеников 11-х классов.

Мариинская школа — одно из старейших учебных заведений Томска и одно из немногих исторических зданий города, сохранивших своё первоначальное предназначение. Трёхэтажный корпус из красного кирпича построили в 1896–1897 годах специально для Мариинской женской гимназии, открытой 1 сентября 1863 года. Гимназия просуществовала до 1920 года, а сегодня в здании на Карла Маркса, 21 работает Мариинская средняя общеобразовательная школа №3.

Капитальный ремонт здесь начался в 2024 году. Работы в историческом здании оказались сложнее, чем предполагалось первоначально: потребовалось укреплять конструкции, приводить в порядок кровлю и фасад, обновлять инженерные сети и внутренние помещения. В связи с этим открытие школы перенесли. В результате ученики вернулись в родное здание только к началу сентября.

Как прошёл первый учебный день в обновлённой Мариинской школе — показываем в нашем фоторепортаже.

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