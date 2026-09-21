Застройщик приведет в порядок территорию у улиц Водяной и Бердской в Томске

Застройщик ЖК «Квартал 1604» приведет в порядок территорию вдоль своего жилого комплекса на улицах Водяной и Бердской в Томске. Соответствующее соглашение компания подписала с администрацией города.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Томска Дмитрий Махиня, застройщик обязался обустроить новые тротуары и проезды, заменить бордюрный камень и устроить газоны.

— Это очень правильный подход бизнеса — создать для своих жителей комфортную обстановку и внутри, и вокруг домов, — подчеркнул мэр Томска.

Напомним, ЖК «Квартал 1604» строит группа «Мета». Проект включает возведение пяти 26-этажных монолитно-кирпичных домов и предполагает обустройство двор-парка с пешеходным фонтаном, зоны для йоги, оранжереи, стадиона, бегового трека, скейт-парка и игровых площадок.

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