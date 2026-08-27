«Россети Томск» в II квартале увеличили чистую прибыль по МСФО в 4,3 раза — до 53 млн рублей

27 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

ПАО «Россети Томск» в апреле–июне 2026 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 4,3 раза к показателю аналогичного периода прошлого года — до 53,2 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные из отчета компании.

Выручка за второй квартал выросла на 14,6% — до 2,9 млрд рублей. При этом операционные расходы росли медленнее — на 12,2%, до 2,8 млрд рублей; расходы увеличивались по всем основным статьям: вознаграждение работникам, амортизация, материальные расходы, работы и услуги производственного характера (затраты на основную деятельность — услуги по передаче электроэнергии).

За первое полугодие 2026 года выручка выросла на 16,3% — до 6,5 млрд рублей, операционные расходы — на 13,2%, до 6,1 млрд рублей. Чистая прибыль в январе–июне 2026 года удвоилась к уровню первого полугодия прошлого года, составив 282,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ПАО «Россети Томск» в январе–июне 2026 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 284,7 млн рублей, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

ПАО «Россети Томск» (ранее — «Томская распределительная компания», 86,4% принадлежат «Россетям») осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории Томской области.

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