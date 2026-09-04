Проект экспоцентра в ОЭЗ «Томск» оценивается в 2-2,5 млрд рублей, реализацию тормозит высокая ставка ЦБ

4 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Стоимость строительства экспоцентра в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Томск» оценивается в не менее чем 2 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя председателя правительства Томской области Василия Потемкина.

— Строительство экспоцентра стоит в районе 2-2,5 млрд рублей, но оно может стоить и дороже. По инвестору мы работу ведем, понимаем, кто потенциально это может быть, но из-за высокой ставки ЦБ РФ переговоры по новым стройкам сейчас приостановлены, потому что это просто очень дорого, — сказал он.

По словам Потемкина, реализация данного проекта находится на контроле главы региона. В правительстве понимают, что такая площадка, как ОЭЗ, региону, в целом, необходима.

— Это не то, что даже вопрос чести или какого-то инвестиционного проекта, он (экспоцентр) просто необходим для развития всего: и для бизнеса, и для туризма, — отметил зампред правительства.

Как сообщалось, власти Томской области рассматривали строительство экспоцентра как возможность на постоянной основе проводить выставки и форумы, поскольку в регионе нет современной площадки, которая отвечала бы запросам со стороны бизнеса, науки и других сфер экономики. Еще в 2024 году власти сообщали, что рассматривают вариант с привлечением частных инвестиций для строительства объекта. Не исключалась и возможность концессионного соглашения.

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