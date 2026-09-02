В Томске завершили ремонт ул. Розы Люксембург

Подрядчик завершил ремонт межрельсовой плитки на участке улицы Розы Люксембург, сообщает пресс-служба мэрии.

Закончен ремонт проезжей части и тротуаров, а также уложен асфальт. Ранее в июне специалисты Трамвайно-троллейбусного управления восстановили более 90% проблемных участков рельсов, это более 40 стыков.

В пресс-службе уточняют, что в следующем году работы на ул. Розы Люксембург планируют продолжить.

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