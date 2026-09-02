В Томске завершили ремонт ул. Розы Люксембург
2 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
Подрядчик завершил ремонт межрельсовой плитки на участке улицы Розы Люксембург, сообщает пресс-служба мэрии.
Закончен ремонт проезжей части и тротуаров, а также уложен асфальт. Ранее в июне специалисты Трамвайно-троллейбусного управления восстановили более 90% проблемных участков рельсов, это более 40 стыков.
В пресс-службе уточняют, что в следующем году работы на ул. Розы Люксембург планируют продолжить.
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