АКРА подтвердило рейтинг Томска и его облигаций «ВВВ+(RU)» со «стабильным» прогнозом

26 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Томска на уровне «ВВВ+(RU)», прогноз — «стабильный», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные агентства.

Рейтинг выпуска облигаций Томска серии 34009 (на 1,2 млрд рублей, срок обращения — до 12 декабря 2026 года) также подтвержден «ВВВ+(RU)».

— Кредитный рейтинг Томска обусловлен низким уровнем долговой нагрузки при существенных рисках рефинансирования долговых обязательств, умеренно высокой долей капитальных расходов и стабильными показателями развития городской экономики, ограниченной в возможностях по увеличению доходной базы бюджета, — отмечают в АКРА.

Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают умеренно низкий уровень накопленной ликвидности и существенная зависимость доходов города от трансфертов из бюджета Томской области.

Агентство отмечает, что усредненное соотношение баланса текущих операций и текущих доходов за 2023–2027 годы, как ожидается, составит -1%. Баланс текущих операций по итогам 2026 года может быть положительным, но несущественным по модулю, что говорит о достаточности текущих доходов города для финансирования всего объема запланированных текущих расходов в 2026 году.

Доля капитальных расходов в совокупных расходах (за вычетом объема субвенций) оценивается как умеренно высокая. Усредненное значение этого показателя за 2023–2027 годы составит 13%.

Усредненная за 2023–2027 годы доля налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов бюджета Томска (без учета субвенций) составит 59%, что соответствует умеренному уровню собственных доходов и свидетельствует о существенной зависимости города от вышестоящего бюджета.

По итогам 2025 года объем долга Томска равнялся 7,7 млрд рублей. Долговой портфель на 70% состоял из банковских кредитов, еще 16% приходилось на облигации, оставшаяся часть — на бюджетные кредиты. «В текущем году город уже погасил часть задолженности по облигациям, а также произвел ряд привлечений и погашений по банковским кредитам, в результате чего на 1 августа долг сократился на 2%», — уточняет АКРА.

Параметры бюджета Томска на 2026 год предусматривают доходы в объеме 29,01 млрд рублей, расходы — 30,63 млрд рублей, дефицит — 1,6 млрд рублей, или 5,3% расходов.

По данным на сайте городской администрации, на 1 июля 2026 года муниципальный долг Томска составлял 7,6 млрд рублей, из которых 5,8 млрд рублей приходилось на банковские кредиты, 1,2 млрд рублей — на бюджетные кредиты, 600 млн рублей — на облигационные займы.

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