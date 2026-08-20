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В Томске временно перенесли остановку «улица Интернационалистов»

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В Томске на время ремонта ул. Говорова перенесли остановку «улица Интернационалистов» на ул. Интернационалистов, 3.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, перенос связан с капремонтом объектов водоснабжения и канализации. Предполагается, что остановка вернется на прежнее место 17 сентября после 20.00.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании путей передвижения по городу.

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