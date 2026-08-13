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Географическая лавка откроется в центре Томска в День географа

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Во вторник, 18 августа, в Томске региональное отделение Русского географического общества отметит День географа, а также свое 181-летие. Гостей ждут ярмарка, кинопоказ, мастер-классы, и открытие Географической лавки.

Как уточняют организаторы, праздничная программа стартует в 15.00. Мероприятия пройдут у штаб-квартиры отделения на пл. Ленина, 8. Здесь будут работать ярмарка, выставка техники для путешествий, фотозона с воздушным шаром. Также гости смогут поучаствовать в мастер-классах и географических играх.

В 17.00 состоится награждение победителей муниципального конкурса «Морская душа», а также торжественное открытие Географической лавки с участием губернатора Владимира Мазура и мэра Дмитрия Махини. Посетители смогут купить тематические сувениры и книги, в том числе открытки и путеводители томского издательства «Макушин Медиа».

Дизайн-проект будущей лавки
Фото: Томское отделение РГО

После томичей ждет уличный показ документального фильма «Переплыть океан и вернуться домой». Главный герой ленты — известный путешественник Евгений Ковалевский — расскажет о первом в современной истории России кругосветном плавании на надувном парусном тримаране и поделится историями из экспедиций.

Празднование пройдет во вторник, 18 августа, на пл. Ленина, 8. Начало в 15.00.

Вход свободный.

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