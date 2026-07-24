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В Томске проведут фестиваль в поддержку секонд-хенда «Любить Обожать»

Город, Креативный город, События, Томские новости, секонд-хенд Любить Обожать Томск фестиваль Уржатка поддержка независимое пространство искусство Томс В Томске проведут фестиваль в поддержку секонд-хенда «Любить Обожать»

В субботу, 11 апреля, во дворике томского секонд-хенда «Любить Обожать» пройдет фестиваль, который организуют совместно с пространством совместного искусства «Уржатка». Все собранные на мероприятии средства направят на поддержку ЛО.

Как сообщили организаторы, сейчас «Любить Обожать» оказался под угрозой закрытия, поэтому команды двух проектов решили объединиться и провести совместное событие.

В программе фестиваля — музыкальное выступление ребят из проекта «Веброк», маркет с работами художниц «Уржатки», подбор образов в стиле и цветовой палитре их работ, а также мастер-классы по коллажу и линогравюре.

Кроме того, гости смогут выбрать вещи из секонд-хенда «Любить Обожать» и поддержать независимое городское пространство.

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