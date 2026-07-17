Денег нет, топлива тоже: томские пищевики озвучили проблемы отрасли

17 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Лысцева

Томские пищевики столкнулись с нехваткой топлива, корма для скота и проблемами маркировки. Об этом они рассказали на заседании своей профильной ассоциации, прошедшем 15 июля.

Самой наболевшей из обсуждаемых проблем является дефицит топлива. Он коснулся не только обычных горожан, но и поставщиков продуктов.

— Я купил три бензовоза по 30 тонн [по цене] 138, 143, 145 рублей за литр — это реальные цены, [деньги] которые я отдал. Нам десять тонн в сутки надо! — сказал председатель совета директоров АО «Томские мельницы» Евгений Рубцов.

В свою очередь директор хлебозавода «Колос» Павел Давидян добавил, что от поставок продукции в соседние регионы пришлось отказаться из-за цен на горючее.

— Мы возим [продукцию] в Ульяновск, Чебоксары. Но отказались потому что это была роскошь для нас, — отметил Давидян.

В то же время, большая часть транспорта хлебозавода работает на пропане — это позволяет предприятию справляться.

Еще одна проблема, которую выделили пищевики — это аномальная жара, которая может повлиять на заготовку кормов для скота. Так, Евгений Рубцов отметил, что несмотря на ливни и подтопления в Томске, в области поля покрылись трещинами глубиной с ладонь.

— Рапс лёг полностью, недобор корма составляет около 20%, поэтому овёс скашиваем на корма. При этом давление на цены на нашу продукцию очень высокое — с одной стороны происходит недобор кормов, а с другой стороны цена снижается и приближается к уровню 2023 года, — рассказал заместитель директора ООО «Холдинг Молоко» Иван Багазеев.

Снижение цен специалисты объясняют устойчивостью рубля, неконкурентоспособностью томских молочных продуктов и белорусским импортом. Участники ассоциации выразили опасение, что хозяйства начнут вырезать скот, чтобы искусственно поднять цену.

Влияет на стоимость продукции и маркировка «Честный знак». Представители пищевиков отмечают, что затраты на обязательный код на товаре, по которому можно проверить срок годности, состав, происхождение и подлинность продукции, стали отдельной статьей расходов для производителей.

Напомним, «Честный знак» — это национальная система обязательной маркировки и прослеживаемости товаров в России. Каждой единице товара в ней присваивается уникальный цифровой код — Data Matrix, он похож на QR-код. Генерация одного кода обойдется в 50 копеек без учета НДС, 60 коп. — с НДС. Его наличие обязательно для ряда товаров, от табака и алкоголя до бутилированной воды, всего под маркировку попадает более 20 товарных групп. Предполагается, что с помощью кода товар можно отслеживать на любом этапе — от предприятия до таможни или магазина, чтобы знать его происхождение. Система заработала в 2019 году, но внедрение ее в разные отрасли происходит поэтапно. В этом году маркировку уже начали наносить или запустят до конца года на сладости, многие хлебобулочные изделия, чай и кофе, муку и макароны, крупы, зерновые завтраки, колбасные изделия, готовые мясопродукты и др.

По словам председателя совета директоров АО «Томские мельницы», только на получение маркировки ежемесячно уходит около 350 тысяч рублей. Представитель группы компаний «Лама» отмечает, что работа с системой «Честный знак» потребует от производителей и привлечения новых специалистов, что в свою очередь, может повлиять на стоимость продукции, прежде всего, хлеба.

Соучредитель «Сибирских Блинов» Наталья Лугина отметила, что покупательная способность томичей по сравнению с 2025 годом снизилась. Это отражается на продажах:

— Мы постоянно делаем анализ качества и опрос наших гостей. Есть ощущение, что у людей меньше денег и они в этот сектор меньше вкладывают. Мы ориентированы на молодёжь, наша основная аудитория — студенты, и у них просто не хватает денег, — рассказала Лугина.

По ее словам, в результате подобного падения спроса бизнесу приходится «брать кредиты, чтобы заплатить налоги».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».