Иммерсивный спектакль «Сад Горохова» покажут в Томске под открытым небом

22 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

На крыше бизнес-центра «Красное знамя» в Томске 12 августа состоится премьера иммерсивного спектакля «Сад Горохова». Постановку представят актёры театров Томска и Северска.

Зрителей ждёт погружение в Томск 1845 года — эпоху высшего света, философских размышлений и роковых страстей. В центре сюжета — история любви золотопромышленника Философа Горохова и цыганки Стеши.

Спектакль построен как путешествие во времени: зрители смогут не только наблюдать за происходящим, но и стать частью действия. Организаторы обещают атмосферу XIX века через звуки, музыку и тактильные ощущения. В постановке прозвучат настоящие цыганские романсы того времени. Режиссером выступила Алена Шафер, известная своими камерными спектаклями, иммерсивными выставками и гастроспектаклями.

«Сад Горохова» поднимает темы любви, ошибок и попыток начать жизнь заново. Для гостей подготовят специальные маски, которые помогут сохранить формат иммерсивного погружения.

Премьера состоится на площадке «На крыше Томск» по адресу: проспект Фрунзе, 103. Сбор гостей начнётся в 18:30, начало спектакля — в 19:00. Стоимость билета — 1000 рублей. Количество мест ограничено.

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