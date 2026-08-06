Волонтеры помогут с парковкой гостям томского «Праздника топора»

6 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В дни проведения фестиваля народных ремесел «Праздник топора» в томском парке «Околица» будут дежурить волонтеры, которые помогут гостям найти парковку. Об этом организаторы сообщили на прошедшей накануне в РИА Томск пресс-конференции.

По их словам, за последние три года количество парковочных мест в «Околице» увеличилось почти в три раза — до двух тысяч. Все дни фестиваля там будут дежурить волонтёры и информировать посетителей о наличии свободных мест.

— За последние два года мы изменили систему парковок, добавили много дополнительных мест, и видим, что посетители всё равно оставляют машины возле дороги. В итоге половина парковки пустая, а транспортная пробка и проблема подъезда сохраняются. Поэтому сейчас мы призываем наших жителей ориентироваться на волонтёров и понимать, что мест действительно много, — объяснила заместитель губернатора по образованию, молодёжной политике и цифровому развитию Наталия Киселёва.

Помимо личного транспорта добраться до «Праздника топора» можно будет на специальных автобусах, следующих от Лагерного сада и Северска до парка и обратно. График движения и стоимость билета станут известны в ближайшие дни.

Организаторы так же уточнили, что во время проведения фестиваля в районе парка «Околица» и на подъезде к нему изменится схема движения. Так, с 14:00 21 августа до 00:00 24 августа движение транспорта через село Зоркальцево будет односторонним от развязки до улицы Солнечная. Далее по направлению к Шегарскому тракту, на самом Шегарском тракте, а также на улице Трактовая в селе Зоркальцево будет сохраняться двустороннее движение.

Организаторы также уточнили, что в этом году на фестивале парк встретит гостей в обновлённом виде: здесь отремонтировали более 1500 квадратных метров тротуара и полностью починили забор по всему периметру. К природному богатству парка отнеслись бережно: уделили внимание подбору щадящих материалов и сохранению зелёного ландшафта.

Кроме того, перед началом фестиваля в парке проведут повторную обработку территории от клещей.

Напомним, в этом году фестиваль народных ремесел «Праздник топора» соберет более 130 мастеров из 40 регионов России и пяти стран.

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