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Дожди ждут жителей Томской области в ближайшие пять дней

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В ближайшие пять дней в Томской области и ряде других регионов юга Сибири может выпасть от 30 до 70, а в некоторых случаях и до 90 мм осадков. Их принесет с собой циклон, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.

— В течение ближайших пяти дней циклон продолжит кружить над югом Сибири — это Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, Омская область. Омск первый примет значительное количество осадков, и он же первый почувствует улучшение погоды, — сказала Макарова.

Она уточнила, что циклон будет смещаться на восток, поэтому уже в четверг сильные осадки отступят из Омской области. Циклон сместится восточнее и затронет Красноярский край, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую и Иркутскую области.

Согласно данным Гидрометцентра России, 21 июля в Омской, 22 июля в Новосибирской, 21–23 июля в Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Республике Алтай пройдут сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, прогремят грозы, вероятен крупный град, ветер достигнет 16-22 м/с. В Новосибирской области и Алтайском крае порывы ветра будут доходить до 25 м/с. В Новосибирской области 23 июля, в Томской области до 24 июля при грозах также пройдут сильные дожди, ливни с ветром 15-17 м/с.

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