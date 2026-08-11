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В Томске пройдет книжная ярмарка издательства МИФ

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С 14 по 16 августа в Томске пройдет книжная ярмарка «Гаражка МИФа». В течение трех дней в ТРК «ЛЕТО» можно будет купить новинки и бестселлеры издательства.

На площадке представят книги по культуре, психологии, бизнесу, современной прозе, фэнтези и детективам, а также детскую литературу и подарочные экземпляры. Среди них — новые выпуски серий «Мифы от и до», «Страшно интересная Россия», русская и зарубежная классика из серии «Вечные истории», комиксы и другие книги для читателей разных возрастов.

Особое внимание на ярмарке уделят книгам о культуре народов России и регионам страны. В МИФе отмечают, что таким образом хотят поддерживать интерес к культурному разнообразию и создавать локальные книжные события для жителей городов.

Помимо выбора книг, гостей ждет живое общение с другими любителями чтения.
Организаторы хотят сделать в Томске локальный книжный праздник специально для жителей города.

Ярмарка будет работать с 14 по 16 августа с 10:00 до 22:00 в ТРК «ЛЕТО» (ул. Нахимова, 8/13, вход №1 со стороны ул. Учебная).

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