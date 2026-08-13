От римских пиров до нейрополимерного желе. Новые книги о еде — 2026

13 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Кулинарные книги всё меньше напоминают обычные сборники рецептов. Нам предлагают готовить вместе с героями компьютерных игр и фильмов, разобраться в технологии выпечки или заново открыть для себя привычные продукты вроде яблок.

Собрали несколько заметных новинок, уже вышедших или готовящихся к выходу в российских издательствах в 2026 году.

«Как появился наш съедобный мир. Захватывающая история еды от картошки до шампанского»

Автор: Полина Трояновская

Издательство: «Альпина Паблишер»

Начнем с истории гастрономической культуры от Полины Трояновской, появившейся в мае. Нам обещают захватывающее путешествие сквозь тысячелетия, позволяющее узнать, как родились пиры, дворцовая кухня, консервы, рестораны, пищевая промышленность и сама гастрономия. Еда здесь — не только способ утолить голод, но и язык власти, ритуал, искусство, социальная практика и источник удовольствия. Затронута и российская история, в разрезе от формирования русской кухни до советской пищевой индустрии.

Кому подойдёт: Если в вас живет маленький диванный антрополог, выбор этой новинки для полезного, но не тяжелого летнего чтения, очевиден.

«Официальная кулинарная книга Atomic Heart»

Авторы: Егор Попов, Марина Анисимова

Издательство: «Бомбора», импринт «ХлебСоль»

Новая гастрономическая книга по мотивам вымышленной вселенной, которая отправляет нас на кухню альтернативного Советского Союза из игры Atomic Heart. Внутри 50 рецептов: от борща и ватрушек до «нейрополимерного желе», бутербродов «Антракт» и коктейлей с названиями в духе знакомого лора. Ожидаемо, но это еще и артбук, для которого подготовили новые изображения персонажей, концепт-арты и иронические комментарии ХРАЗа.

Кому подойдёт: Всем фанатам игры, а также любителям ярких продуктов, отправляющих нас в вымышленные миры во время файф-о-клок.

«Больше чем шарлотка»

Автор: Анастасия Зурабова

Издательство: «Бомбора», импринт «ХлебСоль»

Яблоки здесь предлагают использовать гораздо шире, чем подсказывает название. В книгу вошли рецепты завтраков, выпечки, десертов, напитков и заготовок: от привычных пирогов и кексов до более неожиданных блюд. Это первая книга в новой авторской серии фуд-блогера и фотографа Анастасии Зурабовой — поэтому, конечно же, внутри есть множество прекрасных аппетитных снимков и понятные пошаговые схемы погружения в яблочный мир.

Кому подойдёт: Владельцам дач, которым вот-вот придется решать, куда пристроить очередной урожай яблок (или хотя бы ранеток). Ну и любителям домашней выпечки, конечно же.

«Смешарики. Официальная кулинарная книга»

Автор: Анастасия Зурабова, Мария Корнилова

Издательство: «Бомбора»

Еда всегда была заметной частью мира «Смешариков»: Совунья варила супы, Копатыч выращивал овощи, герои регулярно устраивали чаепития и гастроэксперименты. Теперь блюда из Ромашковой долины собрали под одной обложкой: вишнёвый пирог, суп с пельменями и другие вкусности ждут внутри. В довесок — истории режиссёров, сценаристов и актёров озвучания о том, как придумывались эти кулинарные эпизоды. Получилось симпатичное семейное издание на стыке кулинарной книги и путеводителя по мульт-миру.

Кому подойдёт: родителям, которые хотят готовить вместе с детьми, и поклонникам вселенной «Смешариков» любого возраста и гастро-уровня.

«Библия печенья. Мировая классика, тюили, мадлен, макарон, брауни, бискотти и другое»

Автор: Роуз Леви Беранбаум

Издательство: «Бомбора», импринт «ХлебСоль»

Одна из самых основательных кулинарных новинок года больше похожа на нарядную жестяную коробку с тиснением, а не на книгу. Внутри — более 150 рецептов печенья со всего мира, которые собрала «дива десертов» Роуз Леви Беранбаум. Американская кондитер известна своим скрупулезным подходом к рецептам и объясняет не только последовательность действий, но и технологию: почему тесто ведёт себя определённым образом, как добиться нужной текстуры и какие ошибки чаще всего портят результат.

Кому подойдёт: тем, кто предпочитает понимать технологию, а не просто следовать инструкции и любителям классных коллекционных изданий.

«Рождение русской кухни»

Автор: Ольга Сюткина

Издательство: «Новое литературное обозрение», серия «Культура повседневности». Предполагаемый выход — август 2026 года

В новой книге известного кулинарного историка Ольги Сюткиной речь пойдет о зарождении русской национальной кухни. Что опыт изучения средневековых кулинарных традиций может рассказать нам об истоках российского общества? Автор разрушает миф о том, что эта тема до XVI века мало представлена в исторических источниках и реконструирует гастрономическую картину допетровской Руси, связывая её с экономическими, социальными и культурными процессами.

Кому подойдёт: тем, кому интересна эволюция питания и гастрономии, и поклонникам блестящей серии «Культура повседневности» от издательства «НЛО».

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