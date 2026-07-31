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Ураганный ветер и ливень обрушились на Томск: деревья вырывало с корнями, повреждены дома и дороги

Город, Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, омск ураганный ветер ливень сильный ветер в Томске непогода в Томске последствия стихии Томск 31 июл Ураганный ветер и ливень обрушились на Томск: деревья вырывало с корнями, повреждены дома и дороги

Вечером 31 июля на Томск обрушились сильный ливень и шквалистый ветер. Жители города начали публиковать в социальных сетях фотографии и видео последствий стихии и присылать их в редакцию.

По словам очевидцев, в центральной части города ветер повалил деревья, повредил здания и дорожную инфраструктуру.

— У нас тут машины зажало во внезапно образовавшемся кювете. Деревья вырвало с корнями, кусками асфальта и бордюров, — рассказывает томичка Мария Базникина.

По ее словам, у одного из деревянных домов в районе Советской образовалось сразу несколько проломов крыши и фасадов из-за упавших деревьев.

— Я открыла окна, чтобы проветрить дома. Но как увидела летающий подоконник — всё закрыла, — говорит читательница.

Дорожные знаки в этом районе также пострадали, одно из деревьев, упавших во время непогоды, оказалось на линии питания трамвайной сети — движение транспорта было остановлено. При этом не во всех районах города стихия проявилась одинаково: в частности, в Радонежском дело ограничилось ливнем и грозой, без шквалистого ветра; схожая ситуация была и в районе площади Южной. Пригороды тоже пострадали неравномерно.

Ранее синоптики предупреждали о приходе циклона в южные регионы Сибири. По данным Гидрометцентра России, в Томской области ожидались сильные дожди, ливни, грозы и усиление ветра.

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