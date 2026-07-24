В заповеднике «Васюганский» нашли редкий лишайник из Красной книги

24 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: заповедник «Васюганский»

Сотрудники заповедника «Васюганский» в Томской области обнаружили редкий вид лишайника — лобарию лёгочную (Lobaria pulmonaria). Важная находка была сделана во время обследования территории.

Лобария лёгочная считается индикатором чистоты экосистемы: она растёт только в хорошо сохранившихся лесах с чистым воздухом. Вид занесён в Красную книгу России, а также Красные книги Томской и Новосибирской областей, где имеет II категорию — «вид, сокращающийся в численности».

Особенность лобарии — её крупное слоевище с широкими лопастями. Оно может достигать 10–25 см и издалека заметно на стволах деревьев и пнях. Неровная поверхность лишайника напоминает ткань лёгкого, что и стало причиной его видового названия.

Лобария является сложным организмом, состоящим из гриба, зелёной водоросли и особых бактерий. Гриб формирует тело лишайника и обеспечивает водоросль водой и минеральными веществами, а водоросль вырабатывает органические соединения, которые используют оба компонента.

Внешний вид лобарии меняется в зависимости от погоды: во влажных условиях она становится ярко-зелёной, а в сухую погоду может приобретать коричневый, сероватый или зеленовато-коричневый оттенок.

Этот вид предпочитает влажные старовозрастные и пойменные леса. Чаще всего лобария поселяется на лиственных деревьях — рябине, иве, берёзе и осине. В прошлом лишайник также использовали в народной медицине для лечения заболеваний дыхательных путей.

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