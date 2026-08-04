Звезды российского блюза откроют XXIII джазовый сезон на концерте в томской усадьбе Шишкова

4 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: джаз-клуб Underground

В пятницу, 7 августа, в Томске в усадьбе Шишкова состоится открытие XXIII джазового сезона. На большом опен-эйре выступят звезды российского блюза из Москвы и Новосибирска.

Как рассказал основатель томского джаз-клуба Underground Олег Усенко, своим мастерством томичей порадует один из самых известных в России музыкантов-последователей чикагской и новоорлеанской школы блюза, соул и фанка Михаил Мишурис. Компанию ему составит лидер бэнда The Boneshakers, активный участник московской джазовой, блюзовой и рок-н-ролльной сцены и, безусловно, один из самых ярких и интересных российских гитаристов Вадим Иващенко.

Еще одна звезда открытия сезона — саксофонист, аранжировщик и композитор, один из наиболее популярных и активных участников столичной джазовой и блюзовой сцены Александр Гуреев.

Аккомпанировать музыкантам из столицы будет новосибирский коллектив Hard Jazz Project, объединивший одних из лучших джазовых музыкантов Сибири.

Помимо музыкальной составляющей гостей концерта ждут фудкорт, фотозоны и зоны отдыха с пуфами и пледами.

Открытие XXIII джазового сезона состоится в пятницу, 7 августа, на ул. Шишкова, 10. Стоимость билетов от 2 350 рублей.

Начало в 19.00.

12+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».