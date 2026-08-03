На «Томскнефтехиме» начался плановый ремонт

3 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 3 августа, на пяти производствах «Томскнефтехима» начался планово-предупредительный ремонт. На время его проведения основное оборудование будет временно остановлено. Предполагается, что работы пройдут в течение месяца.

Как уточняют в пресс-службе предприятия, последний крупный капитальный ремонт на «Томскнефтехиме» проходил в 2022 году.

— Наша общая цель — безопасно и качественно перезапустить производство ТНХ на ближайшие четыре года, опираясь на опыт команды и строгий контроль каждого процесса. «Томскнефтехим» — это сложные механизмы и оборудование, которые требуют регулярного и качественного технического обслуживания для безопасного ведения производственных операций и непрерывной выработки продукции, — комментирует главный инженер предприятия Сергей Сергеев. — Ключевая задача на этот период — полная экспертиза промышленной безопасности более двух тысяч единиц оборудования, капитальный ремонт всех турбокомпрессоров производства мономеров и гиперкомпрессоров производства полиэтилена, а также замена сотен позиций запорно-регулирующей арматуры для гарантированной надежной работы предприятия.

В сообщении уточняется, что ремонт будут проводить порядка 2 тыс. специалистов — как с ремонтного производства «Томскнефтехима», так и привлеченных подрядчиков.

Во время останова и последующего пуска оборудования могут наблюдаться краткосрочные переходы факельных установок предприятия на интенсивный режим работы. Это штатный механизм вывода остатков углеводородного сырья на факел и его безопасной утилизации. За качеством атмосферного воздуха ведется регулярный мониторинг с участием специализированных аккредитованных лабораторий. С информацией о результатах мониторинга можно ознакомиться в разделе Экомониторинг на сайте «Томскнефтехима».

О том, что такое остановочный ремонт, и как он проходит можно узнать в нашем материале.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».