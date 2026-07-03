Новый комплекс для лечения и диагностики ЛОР-патологий появился в томской горбольнице

3 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба обладминистрации

Новое оборудование, предназначенное для пациентов с ЛОР-заболеваниями появилось в городской клинической больницы № 3 им. Б.И. Альперовича. Устройство, стоимостью 6 млн рублей, сократит время приема и улучшит качество оказания медпомощи, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Многофункциональный оториноларингологический комплекс позволит диагностировать и лечить заболевания носа, околоносовых пазух, горла и уха. Оборудование оснащено микроскопом и эндоскопической стойкой с монитором, которые позволяют осматривать слизистые. Также оно имеет ирригаторы, аспираторы, системы дезинфекции подогрева жидкостей и инструментов, встроенные лотки для инструментов, а также инсуфляторы для введения лекарств и источник света. Для удобства пациента комплекс оснащен автоматическим креслом с регулировкой высоты и раскладным механизмом.

Помимо диагностики, оборудование способно выполнять предоперационный осмотр и наблюдение, терапевтические процедуры и другие функции. Пациенты, страдающие хроническими синуситами, ларингитами, отитами, снижением слуха и другими ЛОР-патологиями уже смогли пройти приемы в больнице с использованием нового комплекса.

фото: пресс-служба обладминистрации

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