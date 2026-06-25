Сборная «Томскнефти» стала чемпионом юбилейного Городского молодёжного турнира в Стрежевом

25 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Павел Шкутов

В Стрежевом подвели итоги XX Городского молодёжного турнира. Тринадцать команд, более полутора сотен участников, две недели состязаний — и, пожалуй, рекордное количество эмоций за всю историю соревнования, которому в этом году исполнилось двадцать лет.

Как проходила юбилейная борьба — рассказываем в нашем материале.

«Городская легенда» со звёздами

Команда «Томскнефти» на открытии турнира Фото: Павел Шкутов

Программа турнира включала форматы на любой вкус. Это старая традиция — испытывать участников во всём, от спорта до творчества.

Турнир по вышибалам Фото: Григорий Романов

— Формат турнира подразумевает некоторую индивидуальность каждого из этапов, этим он и прекрасен, — рассказал главный специалист отдела обучения и развития персонала АО «Томскнефть» ВНК Артём Еременко. — В этом году мне больше всего запомнился этап «Вышибалы» — раньше никогда не сталкивался с таким видом состязаний. Очень затянуло. Три дня на стадионе «Нефтяник» бурлила энергия: всё решали скорость, ловкость и командная сплочённость. Да ещё и с погодой повезло.

Следующий этап, интеллектуальная игра «ЭТНОлото», отправила участников в путешествие по культуре и традициям народов страны. Квест «Прогулка длиною в город» проверил их знания «географии» и истории нефтеграда. Здесь было не обойтись без умения работать сообща и быстро ориентироваться на месте. Новизной формата порадовало «Музыкальное казино», креативом и яркими эмоциями — большой автопробег.

Еще одно новшество турнира — автопробег Фото: Павел Шкутов

А наивысшей точкой турнира стала юмористическая игра «Городская легенда» на сцене дворца искусств «Современник». Фишкой нынешнего сезона стали приглашённые «звёзды»: каждая команда вывела на сцену своего особенного гостя.

Финал турнира и победители с заслуженной наградой Фото: Павел Шкутов

По итогам всех состязаний третье место заняла «Приличная компания», второе — «Высокая энергия». Чемпионом XX юбилейного городского молодёжного турнира стала «Сборная Томскнефти».

— Борьба, конечно, шла жаркая: команды выкладывались на все сто и бились на одном уровне, — отметил Артём Еременко. — Считаю, что мы круто выступили во всех этапах. Я видел отдачу своей команды, ощущал поддержку болельщиков, которая придавала сил. Звание чемпионов — это, конечно, невероятная гордость! Особенно важно, что турнир юбилейный, поэтому наш триумф запомнится. Хочу пожелать ГМТ долголетия! Это не просто соревнование, но ещё и очень важная коммуникация, ведь он работает на сплочение коллективов и молодёжи города в целом.

Кстати, юбилейный турнир остался верен себе: одной из его традиций всегда была экологическая акция. За двадцать лет сменились поколения участников, но каждый из них оставил в городе что-то полезное и живое. Вот и в этом году команды подарили Стрежевому «Аллею капитанов» — новый зелёный объект, который стал первым в городе местом, где высажены пальмовые ивы. Эти растения, хоть внешне и напоминают представителей тропической флоры, хорошо переносят суровые северные условия.

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