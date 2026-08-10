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Томичей научат превращать старые фотографии города в графические работы

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В субботу, 15 августа, в Сибирском филиале Пушкинского музея пройдет мастер-класс художницы Любови Куриленко «Город в отпечатке». Участники познакомятся с техникой диатипии масляной пастелью и создадут собственные графические работы на основе ретрофотографий Томска.

Что такое диатипия?

* Диатипия — техника печатной графики, которая сочетает особенности рисунка и отпечатка. В отличие от обычного рисунка, где художник работает непосредственно на поверхности листа, изображение в диатипии создаётся через перенос краски. В результате получается работа с эффектом живописного пятна и характером графического отпечатка.

* Особенность техники — невозможность сделать два полностью одинаковых оттиска. На результат влияют давление руки, количество краски, направление линий и взаимодействие материалов, поэтому каждый отпечаток получается уникальным.

* Диатипия связана с более известной техникой монотипии, история которой насчитывает несколько столетий. Возникновение монотипии обычно связывают с итальянским художником и гравёром Джованни Бенедетто Кастильоне (1609–1664). Позднее к этой технике обращались, в частности, Уильям Блейк и Эдгар Дега.

Во время занятия участники превратят черно-белые снимки Томска в цветные графические листы. Специальная подготовка для участия не требуется — достаточно желания экспериментировать.

Мастер-класс проведет Любовь Куриленко — художник-график, работающий в техниках печатной и станковой графики, преподаватель и член Союза художников России.

Занятие пройдет 15 августа в 12:00 в офисе Сибирского филиала Пушкинского музея по адресу: площадь Ленина, 8, 1-й этаж. Продолжительность — два часа.

Стоимость участия — 1500 рублей. Все материалы предоставят организаторы. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация.

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