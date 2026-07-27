В Томске пройдет вечер памяти педагога и фенолога Валентина Рудского

27 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В субботу, 1 августа, в томском мемориальном музее "Следственная тюрьма НКВД" состоится вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения педагога-новатора, ученого-фенолога и краеведа Валентина Григорьевича Рудского (1926–2015).

Мероприятие начнется в 16:00. В этот же день в музее откроется временная тематическая выставка «Сердце, отданное детям и природе: к 100-летию со дня рождения Валентина Григорьевича Рудского».

Валентин Рудский родился 2 августа 1926 года в селе Парабель Томского округа. После окончания школы в 1944 году был призван на военную службу и участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны. После демобилизации в 1947 году начал работать учителем начальных классов в Каргасокской средней школе № 1.

В 1948 году Рудский поступил в Томский государственный педагогический институт, который окончил с квалификацией учителя биологии и географии. До 1990 года он преподавал в школах Каргаска и Томска, занимался развитием экологического образования и краеведения.

Валентин Григорьевич стал автором региональной учебной программы «Экология в средней школе» (в соавторстве), организатором фенологической сети Русского географического общества в Томской области, а также научным руководителем экспериментальных экологических площадок в школах Северска и Томского района.

Валентин Рудский был участником ветеранского движения Томской области, почетным гражданином Каргасокского района, заслуженным учителем РСФСР. В 2014 году ему присвоили звание «Патриот России» и вручили памятную медаль.

Много лет Валентин Рудский сотрудничал и с «Томским Обзором»: в издании он вел рубрику «Заметки фенолога», где рассказывал о сезонных изменениях в природе, наблюдениях за растениями и явлениями окружающего мира.

Для участия в вечере памяти необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено.

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