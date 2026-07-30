Политехнические династии. Роман и Полина Чернозёмы: путь в биомедики

30 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

Когда Роман Чернозём в 2010 году приехал из сибирского Зеленогорска в Томск, он просто искал подходящий вуз. Сильный, близкий к дому, с хорошей репутацией в области физики.

О том, что будущий политехник проведет здесь полтора десятка лет, станет доцентом, будет разрабатывать материалы для биомедицины мирового уровня — и что по его стопам пойдет и сестра, он тогда, конечно, не думал.

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В новом материале проекта к 130-летию Томского политеха продолжаем разбираться, как появляются новые университетские династии.

Семья точных наук

Фото: пресс-служба ТПУ

Чернозёмы — семья преподавателей из закрытого городка Зеленогорска в Красноярском крае. Бабушка Романа была учительницей математики, потом стала директором школы. Мама и тётя — педагоги в сфере математики и информатики.

— У нас в семье все связаны с точными науками. Можно сказать, что это было заложено на уровне генетики, поэтому особого выбора у меня не было, — улыбается Роман.

С детства он занимался спортом — дзюдо, самбо — и хорошо понимал, что такое дисциплина и ответственность. Когда пришло время выбирать университет, логика была простой: хороший вуз, физический профиль, недалеко от Зеленогорска. Томский политех в его родном городе известен как один из ведущих вузов страны — особенно в области физики. Поэтому выбор оказался несложным.

Уже после поступления выяснилось, что в ТПУ учились две тёти Романа по материнской линии. Муж одной из них тоже окончил Томский политех и сейчас работает профессором в Алтайском государственном университете.

Физмат, общежитие и третий курс

Фото: пресс-служба ТПУ

Учёба началась с привычного для Политеха испытания: серьёзный упор на физмат с первых курсов.

— Начертательная геометрия с черчением давалась легко. А вот углублённые программы по физмату с первых курсов — после школы это было тяжело, — вспоминает Роман.

Спасали спорт и кампус. Общежития, корпуса — всё рядом, всё связано. В кампусе кипела своя жизнь: кто-то организовывал мероприятия, кто-то включался в охрану порядка, многие тратили свободное время на спорт.

— Мы друг другу проводили мастер-классы, показывали, кто чем занимался в школьные годы. В футбол играли, борьбу устраивали. Это было интересно, — говорит Роман.

Переломный момент наступил на третьем курсе. Именно тогда у большинства политехников что-то щёлкает:

— К этому моменту пришло понимание, где какие углы острые, как с ними работать. Нагрузка в часах была не меньше, но ты уже понимал, как выстроить тайм-менеджмент. Это один из главных навыков, которые получаешь во время учёбы: начинаешь расставлять приоритеты, планировать время, чтобы всё успевать, — объясняет Роман.

Поворот в биомедицину

Роман Чернозем вместе с коллегой Екатериной Чудиновой в стенах научного парка ТПУ Фото: Владимир Дударев, из архива издания

После четырёх лет на физическом направлении Роман почувствовал: хочется чего-то нового. Он попробовал поискать варианты развития — и вышел на профессора Романа Сурменева, чья группа занималась материаловедением на стыке физики, химии, биологии и медицины.

— Когда начал переход в новую сферу, был чисто научный интерес — освоить что-то принципиально новое. Плюс видел, как ребята активно пользуются [академической] мобильностью: ездили по России и за рубеж, познавали новое, расширяли кругозор. Эта неизвестность, возможность попробовать что-то на установках, которых у нас нет — этот интерес и двигал меня вперёд, — рассказывает Роман.

Переход потребовал погружения в совершенно другую литературу, другие понятия. Но работа в научной группе помогала: технические вопросы можно было решать с аспирантами, стратегические — обсуждать с руководителем.

— Аппетит приходит во время еды. По мере обучения начинаешь понимать все больше, растёт интерес, — говорит Роман.

В 2015 году он устроился на кафедру теоретической и экспериментальной физики Физико-технического института ТПУ. Здесь он стал лаборантом и постепенно двигался по карьерной лестнице. Сейчас Роман работает доцент в Исследовательской школе химических и биомедицинских технологий ТПУ.

Материалы, которые лечат

Роман Чернозем вместе с коллегами Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Группа, в которой работает Роман, объединяет физиков, материаловедов и химиков, занимающихся разработкой новых «умных» биоматериалов. Они разрабатывают металлические и полимерные имплантаты для костной хирургии, применяют аддитивные технологии, создают биомиметические материалы, имитирующие костную ткань, а также функциональные наноматериалы, которые обладают магнитными и электроактивными свойствами.

— Мы стараемся использовать материалы с физическими эффектами, которые позволяют не только заменить повреждённый участок ткани, но и простимулировать регенерацию, — объясняет ученый.

Последние пять-шесть лет группа занимается наноматериалами с усложнёнными физическими свойствами, сочетающими сразу несколько физических эффектов — например, магнитный и электрический. Эти наноматериалы совмещают с возможностями 3D-биопечати — технологии, при которой можно воспроизводить конструкции с живыми клетками.

— В принципе, в мире мало научных коллективов умеют их делать. Наше подразделение в ТПУ является одним из лидеров в России, одним из центров на международной арене, — говорит Роман.

Сестра-коллега

Роман и Полина Черноземы вместе с коллегами Фото: пресс-служба ТПУ

Когда Роман был в магистратуре, его сестра Полина поступала в бакалавриат. Разницы в пять лет оказалось достаточно, чтобы понять, как складывается путь старшего брата, и принять собственное решение.

— Она видела хороший, мощный вуз, плюс недалеко от дома: есть возможность навещать родителей, получить качественное образование и заниматься научно-исследовательской деятельностью на высоком уровне, — рассказывает Роман.

— Честно говоря, я не знала тогда, чем он точно занимается. Знала в общих чертах, как любой родственник, который не лезет в детали. Рома тогда еще сам учился в магистратуре, я не предполагала, что наука затянет его так сильно. Но видя, как часто он ездил в командировки и возвращался с горящими глазами, я решила — хочу так же. Хочу жизни с движением, открытиями, возможностью увидеть мир. При этом связывать это с программированием в том виде, которым я занималась, мне не хотелось, — рассказала Полина Чернозем Фото: пресс-служба ТПУ

Полина выбрала программирование — Институт кибернетики. Но постепенно её путь пересёкся с работой брата: она начала применять методы моделирования для физических процессов, в том числе для предсказания свойств материалов, которые группа Романа разрабатывает экспериментально.

— Полина явно ориентировалась на меня, но у неё были и свои интересы в плане программирования. ТПУ здесь тоже традиционно силён. Мой опыт подтверждал, что университет очень мощный в своих областях, — подчеркнул Роман.

Научный дом

Фото: пресс-служба ТПУ

Для Романа Чернозёма ТПУ за полтора десятилетия стал больше, чем просто местом работы.

— Политех для меня — научный дом. Очень приятная атмосфера: поддержка, уют. При этом есть технологические перспективы развития, оборудование мирового уровня, на котором всегда можно делать что-то новое. Есть и моменты научно-технологического развития, и межчеловеческие отношения. Поэтому чувствуешь себя здесь очень комфортно, — говорит учёный.

При этом Роман хорошо понимает: мир велик, направлений работы и развития в нем много. Именно поэтому важны коллаборации, партнёрства, выход за пределы одного вуза и одной страны. ТПУ, по его словам, эту возможность даёт.

Два человека из одной семьи, из одного сибирского города — и оба нашли в Томском политехе то, что искали: место, где можно заниматься большой наукой, стать частью сообщества людей, который двигают прогресс. И, похоже, в истории Томского политеха зарождается новая династия.

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