В Томске до конца недели перекроют участок улицы Усова

10 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра утром, 11 августа, в Томске перекроют движение по ул. Усова на участке от ул. Красноармейской до ул. Дзержинского, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Ограничение связано с ремонтом тепловой сети. Предполагается, что он продлится с 9.00 вторника, 11 августа, до 20.00 субботы, 15 августа. Сами работы будут проводиться в районе дома по адресу улица Усова, 19 Б.

Томичей просят учитывать информацию об изменении схемы движения и заблаговременно выбирать объездные пути.

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