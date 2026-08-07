Семья бизнесмена Говора приобрела частную сеть АЗС Elke Auto в Томске

7 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

ООО «Кузбасский деловой союз» (КДС, Новокузнецк) стало владельцем частной сети АЗС «Elke Auto» (работает в Томске и области), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные компании.

«У нашей компании расширяется география присутствия — теперь в числе регионов работы Томская область», — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в новом для нее регионе работает шесть АЗС. В перечень входят две заправки в окрестностях деревни Петрово (Томский район), а также четыре АЗС в самом Томске.

Сеть АЗС «Elke Auto» включала в себя 12 АЗС в Томске, Северске, а также в Томском и Колпашевском районах региона. О судьбе остальных шести заправок не сообщается. Ранее сетью управляло ООО «Сибнефтепродукт» (Томск, выручка составляла в среднем 1,2-1,5 млрд рублей в год), принадлежащее Виктору Маршеву. Он также владеет рядом активов в Томске, в том числе компанией по продаже и ремонту автомобилей.

По данным открытых источников, с 2011 года КДС продает топливо через сеть АЗС под брендом «ЛУКОЙЛ». Компания также осуществляет торговлю более чем на 100 АЗС в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской области и в Республике Алтай.

По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем ООО «Кузбасский деловой союз» является АО «Инрусинвест».

По итогам 2025 года ООО «Кузбасский деловой союз» получило 31,2 млн рублей чистого убытка (против 110,2 млн рублей прибыли в 2024 году) при выручке 10,2 млрд рублей (рост на 27,2%).

По данным отчетности «Инрусинвеста» за 2024 год, бенефициаром компании является Светлана Говор (согласно открытым данным, супруга Александра Говора).

Александр Говор владеет сетью ресторанов «Вкусно и точка» (бывшая сеть McDonald’s Corp. в РФ), является совладельцем Яйского НПЗ в Кемеровской области. Бизнесмен и члены его семьи также контролируют ряд других активов, в том числе в гостиничной сфере, торговле топливом, медицине.

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