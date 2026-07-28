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Томск стал одним из десяти самых популярных для абитуриентов городов

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По итогам текущей приемной кампании Томск стал десятым в РФ городом по популярности среди абитуриентов, и единственным с населением менее миллиона человек.

Как сообщает Минобрнауки, первые две строчки рейтинга занимают Москва и Санкт-Петербург. Сюда подали документы соответственно 511 и 212 тысяч человек. Далее следуют Казань (90 тыс.), Екатеринбург (82 тыс.), Новосибирск (64 тыс.), Ростов-на-Дону (53 тыс.), Нижний Новгород (50 тыс.), Уфа (45 тыс.), Краснодар (45 тыс.). Замыкает десятку Томск: в вузы города подали заявления 40 тыс. абитуриентов.

В сообщении отмечается, что речь идет о поступающих на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование. Большая часть заявлений — 58% — подано на очную форму обучения, 16% — на очно-заочную, 27% — на заочную.

Всего в этом учебном году для приема в российские университеты установлено 620 481 бюджетное место. 73% из них распределено региональным вузам. Традиционно наибольшее количество бюджетных мест установлено по инженерным (263,8 тыс.), педагогическим (79 тыс.) и медицинским (57,7 тыс.) направлениям, тогда как в числе наиболее популярных направлений подготовки инженерное и педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии.

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