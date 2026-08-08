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Дожди и ливни ждут томичей в воскресенье

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В воскресенье, 9 августа, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра 17-22м/с, порывы 25м/с и более, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности.

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