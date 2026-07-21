Баба-яга и Кощей: фестиваль русских сказок пройдет в Томске

В пятницу, 24 июля, в томском Музее славянской мифологии состоится фестиваль русских народных сказок, приуроченный к 200-летию собирателя фольклора Александра Афанасьева. Для гостей подготовили насыщенную программу с мастер-классами, VR-интерактивами, ярмаркой и спектаклем «Крошечка-Хаврошечка» на крыше музея.

— На один день музей станет местом встречи всех тех, кто в детстве засыпал, водя пальцем по узору ковра на стене, под истории про Бабу-ягу и Царевну-лягушку. Тех, кому бабушка рассказывала народные сказки и кто вырос на фантазиях и вере в чудеса, — сообщили организаторы. — На фестивале будут и прикладные мастер-классы, и уличная ярмарка, и разные арт-объекты. Также проведем квесты по нашим экспозициям и покажем театральные представления.

Мероприятие пройдет на пяти локациях: площадь у музея, три этажа самого здания и его крыша. Так, на свежем воздухе гости пройдутся по ярмарке, где смогут приобрести книги, украшения, одежду и изделия из керамики. Там же для них подготовили мастер-класс по созданию скатерти-самобранки, фотозону с кокошником, дефиле в русском стиле и другие интерактивы.

Лекция о биографии Александра Афанасьева пройдет на первом этаже музея.

— Афанасьев — это фольклорист, собиратель русских сказок, он объединил их в категории. Благодаря этому мы знаем Колобка, Бабу-ягу, Царевну лягушку и других подобных персонажей, — сообщила сотрудница музея. — Мы отмечаем 200-летие Александра Афанасьева — человека, который спас русский фольклор и подарил нам Бабу-ягу, Царевну-лягушку и Летучий корабль. Без него целый пласт живой русской речи и историй мог бы просто исчезнуть.

Здесь же состоится лекция о фольклоре, где гостям расскажут почему Баба-яга не такой уж и отрицательный персонаж, а Лихо одноглазое не только мужчина.

На двух других локациях гости смогут наяву оказаться в сказке, надев очки виртуальной реальности, смастерить маску Кощея или Василисы Прекрасной, и испытать свои актерские способности на театральном мастер-классе от актрисы томского ТЮЗа Ольги Райх.

На крыше музея будет расположен фудкорт и зона с аквагримом для детей, также там состоится фолк концерт, где прозвучат сказки, частушки под аккомпанемент гуслей и перкуссии.

Помимо основной программы, на фестивале будут доступны платные мастер-классы по созданию своего сборника с иллюстрациями, прохождение квиза, а также посмотр спектакля «Крошечка-Хаврошечка».

Фестиваль пройдет в первом музее славянской мифологии по улице Загорная, 12.

Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

Начало в 17.00

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