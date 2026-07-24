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В Томске нашли возможный фундамент старинного флигеля Воскресенской церкви

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Томские археологи нашли возможный фундамент дореволюционной постройки, в которой жили сотрудники Воскресенской церкви. Столбы, на которых держалось здание, обнаружили во время благоустройства территории, рассказал настоятель отец Дионисий.

— У нас на соседнем участке работали археологи, мы попросили их посмотреть архивный план и найти место флигеля. Они перевели сажени в метры, рассчитали расстояния от ограды — столбы оказались видны без раскопок. Чтобы было научное доказательство, мы сейчас ищем компанию, которая сделает нам шурфы и проведет исследование, — рассказал настоятель.

Площадь и местонахождение флигеля почти совпадает с планом, который церковь запросила в Государственном архиве Томской области около трех лет назад. По словам отца Дионисия, до революции во флигеле жили сотрудники, ухаживающие за Воскресенской усадьбой, а в советские годы он был разрушен. Если предположение о происхождении фундамента подтвердится, то ее могут воссоздать и определить под церковную лавку.

Фото: Екатерина Лысцева

По словам заведующего Музеем истории, археологии и этнографии Сибири имени В.М. Флоринского Ильи Коробейникова, особую ценность имеет тот факт, что находка была обнаружена случайно, ведь раньше на территории мыса археологических работ не проводилось.

— Любые такие сведения имеют ценность для понимания нами развития города на определенный момент времени, ну и отдельных его значимых бытовых сооружений. Можно предполагать, что на этом мысу находится культурный слой 17 века, такая находка заинтересует археологов — в нем часто находят фрагменты керамических сосудов, предметы быта, монеты, наконечники стрел, — рассказал Коробейников.

Фото: Екатерина Лысцева

Воскресенская церковь — почти ровесница Томска. Первые упоминания о ней датируются XVII веком — тогда она относилась к Свято-Успенскому мужскому монастырю, находившемуся в северо-восточной части Томского кремля и основанному в 1622 году, вскоре после появления города. Тогда здание церкви было деревянным, в таком виде она просуществовала почти два столетия, пока в 1789 году взамен ветхого храма не началось строительство нового двухэтажного, из камня.

Еще больше интересных деталей об истории Воскресенской церкви найдете по ссылке в нашем спецпроекте.

Фото: Екатерина Лысцева

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