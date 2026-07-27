Благоустройство вместо пончиков: в Томске снесли здание, где продавалась легендарная выпечка

27 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 27 июля, в Томске у остановки «Площадь Южная» снесли здание, в котором ранее продавались легендарные томские пончики.

Как «Томскому Обзору» рассказали в пресс-службе мэрии, демонтаж выполняется по решению суда, принятому еще в 2023 году. С тех пор владелец объекта так и не выполнил демонтаж самостоятельно, поэтому работы осуществляются за счет средств районной администрации с последующим взысканием с собственника.

Предполагается, что территорию на месте снесенного киоска благоустроят.

В пресс-службе также уточнили, что помимо здания, где продавали пончики, планируется снос ряда расположенных неподалеку торговых объектов. В их числе шашлычная, а также киоски у дома по ул. Красноармейская, 135. Основанием для их сноса также является решение суда.

Напомним, заведение, где готовили ставшие легендарными томскими пончики открылось в районе пл. Южной более 30 лет назад. В 2021 точку закрыли. На его месте открылось заведение сети «Хлебница», где продолжили делать пончики по старому рецепту.

Фото: «Томский Обзор»

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