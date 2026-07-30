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Микрокредитную организацию оштрафовали за запугивание томича

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Томские судебные приставы наказали микрокредитную организацию, которая обманывала и запугивала клиента, чтобы вернуть просроченную задолженность.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФССП, томич оформил микрозайм на 15 тыс. рублей в ООО «МКК НФ» и просрочил выплаты. Вскоре на его телефон стали поступать сообщения и фото повестки вызова на допрос к дознавателю в одно из подразделений регионального УМВД. Для «решения вопроса о примирении» гражданину предлагалось перечислить 25 тыс. рублей через приложение «Деньги сразу». Вместо этого заемщик вместе с адвокатом явился в полицию по указанному адресу и выяснил, что такого дознавателя здесь не существует.

Судебные приставы изучили предоставленные томичом скриншоты текстовых сообщений, записи телефонных переговоров и возбудили в отношении ООО «МКК НФ» дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»).

Во время проверки выяснилось, что организация без согласия должника передала аффилированным лицам его персональные данные, оказывала психологическое давление, вводила в заблуждение относительно принадлежности кредитора к органам государственной власти. При этом компания компания использовала абонентские номера, не выделенные ей на основании заключенного с оператором связи договора. Всего было зафиксировано 8 нарушений. В итоге организацию оштрафовали на 150 тыс. рублей.

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