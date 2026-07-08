Стоимость аренды «однушки» в Томске с начала года выросла на 3,5%

8 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

В первом полугодии 2026 года в Томске выросла стоимость аренды одно-, двух- и трехкомнатных квартир, тогда как на рынке фиксировалось снижение цен, сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир».

— После бурного роста арендных ставок в 2024 году наступило затяжное охлаждение. Вот и итоги I полугодия показали больше минусов, чем плюсов, — говорится в сообщении. — За полгода съемные «однушки» подорожали в 34 городах из 70, в 35 подешевели, еще в одном остались неизменными.

Так, с начала года в Томске стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 3,5% — до 27 819 рублей, двухкомнатной на 0,5% (36 116 рублей). Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры. Стоимость их аренды с начала года выросла на 6,4% до 49 446 рублей.

Больше всего выросла аренда в Саранске (+12,5%), Грозном (+9,6%), Белгороде (+8,1%), Орле (+5,8%) и Сочи (+5,4%). Упала больше всего в Сургуте (–9,6%), Кургане (–9,1%), Владивостоке (–7,3%), Владимире (–7,2%) и Череповце (–6,9%).

В целом по всем городам арендная ставка «однушек» снизилась на 0,5%, и теперь в среднем такая квартира сдается за 27 136 рублей в месяц.

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