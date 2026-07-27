В Томской области студенты нашли редкие для региона отпечатки лепидодендронов

Студенты-первокурсники Томского политеха во время практики обнаружили редкие для Томской области отпечатки древних растений, которые росли здесь около 300 млн лет назад.

Как сообщает пресс-служба вуза, находки были сделаны недалеко от поселка Мирный. Отпечатки отлично сохранились.

— Во время практики при изучении осадочных отложений Басандайской свиты были обнаружены отпечатки древних растений. Это стволы лепидодендроновых растений — с мелкими рубчиками рода Knorria и с ромбическими рубчиками рода Lepidodendron. Подобные находки являются достаточно уникальными и редкими для песчаников Басандайской свиты, — рассказала руководитель практики, старший преподаватель отделения геологии Ирина Мартыненко.

Лепидодендроны росли около 300 млн лет назад в каменноугольном периоде. Их высота в то время составляла около 10-40 метров.

— Эти растения служат руководящими формами и используются для реконструкции палеоклиматических условий, так как обитали они в условиях теплого и влажного климата. Насколько нам известно, и это подтверждают палеонтологи, в данном районе подобные отпечатки ранее не находили, — подчеркнула Ирина Мартыненко.

Студенты-первокурсники планируют под руководством геологов и палеонтологов детальнее изучить находки и представить результаты на научных конференциях.

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