В Томской области вырос спрос на пакетные предложения «Ростелекома»

20 июля 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» зафиксировал увеличение спроса на комплексные тарифные планы. В первом полугодии 2026 года количество абонентов, подключивших домашний интернет вместе с интерактивным ТВ Wink, увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сейчас провайдер предлагает жителям региона акцию «Тест драйв», в рамках которой новые абоненты могут месяц бесплатно пользоваться услугами интернета и цифрового телевидения. Если в течение этого периода клиента что-то не устроит, он может расторгнуть договор и вернуть оборудование без дополнительных затрат. По данным Томского филиала «Ростелекома», 99% абонентов остаются с компанией.

— Кроме выгодных тарифов и удобства использования нашего ТВ, мы предлагаем современные роутеры шестого поколения, которые особенно хорошо себя показывают в многоквартирных домах: устройства распознают данные от «своей» сети и игнорируют сигналы от «чужих», работающих на тех же частотах, что значительно повышает стабильность соединения, — отметила заместитель директора-директор по работе с массовым сегментом Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

Wi-Fi 6 обеспечивает высокоскоростную передачу данных даже при одновременном подключении к сети большого числа девайсов, выбирая для каждого наиболее подходящие частоты — 2,4 ГГц и 5 ГГц. Также роутеры оптимизируют энергопотребление подключенных умных устройств, что увеличивает время их автономной работы. Гаджеты активируются только в нужный момент, а не поддерживают постоянное соединение.

Узнать техническую возможность и оставить заявку на подключение услуг можно на официальном сайте компании или по номеру 8 800 100 08 00.

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