В Томске пройдет ярмарка-раздача кошек с гаражной распродажей

11 июля 2026 / Томский Обзор

В воскресенье, 12 июля, в Томске пройдет ярмарка-раздача кошек. В программе — гаражная распродажа и розыгрыш сувениров для тех, кто заберет котика домой.

Как уточняют организаторы, на гаражной распродаже можно будет приобрести книги и комнатные растения — вырученные средства пойдут на поддержку подопечных зоозащитников. Также томичи смогут пообщаться с животными и принести пеленки, переноски и когтеточки. Чтобы забрать котика, нужно взять с собой переноску и паспорт.

— Сейчас нам очень нужен корм — сухой и влажный. Из влажных особенно наши котики любят Felix, но любой другой пойдет в дело, — сообщают организаторы.

Ярмарка пройдет 12 июля с 12:00 до 18:00 во дворике на проспекте Ленина, 75.

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