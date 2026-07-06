Дореволюционный вторник: томичей приглашают на лекции по истории Томска

6 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Центре современной культуры стартует цикл лекций о дореволюционном Томске от директора «Профессорской квартиры» Екатерины Кирсановой. Томичей ждут четыре встречи, которые будут проходить по вторникам.

Как сообщают организаторы, первая лекция пройдет во вторник, 7 июля. Она посвящена периоду от момента основания города до возникновения томской губернии. Речь пойдет о падении сибирского ханства, продвижении России в Азию, освоении Сибири, стратегическом значении Томска, системе власти, формировании крепости и города, а также роли монастырей.

— Концепция курса — показать город не в мелких деталях, а большими историческими пластами, чтобы увидеть смыслы каждого периода. К тому же, увидеть историю широко — в контексте развития России и мировой истории. Как город формировался, как управлялся, для чего он нужен был русским и для чего русские нужны были местному населению — эуштинцам, или сибирским татарам, — рассказала Екатерина Кирсанова, отметив, что лекции можно посещать и курсом, и по отдельности.

Вторая встреча цикла будет посвящена томскому купечеству и меценатству, третья — культурному развитию города, а последняя — роли Томска в системе Министерства внутренних дел: речь пойдет о томских тюрьмах и окружной психиатрической больнице.

Зарегистрироваться на лекции можно через сайт Центра современной культуры. Первая лекция состоится 7 июля в 18.30. Стоимость 500 рублей.

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