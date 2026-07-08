В томском Ботсаду выберут самый красивый папоротник

8 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива СибБС ТГУ

В выходные, 11 и 12 июля, томичи смогут проголосовать за самый красивый папоротник в оранжерее Ботсада Томского государственного университета. Об этом организаторы сообщают в группе «ВКонтакте».

На входе в оранжерею каждый гость получит стикер-сердце, олицетворяющий заросток, небольшую пластинку, из которой начинают расти папоротники. Томичам предлагают оценить графику вай (листьев) конкурсантов и наклеить свое «сердечко» за понравившийся экземпляр. Именно голоса посетителей определят, какой папоротник заберет титул «Папоротник 2026 года».

Также томичи смогут увидеть арт-объекты, воссоздающие структуры спор папоротников, хвоща, а также пыльцы гинкго и сосны. Эта экспозиция — совместный проект Ботсада и Института искусств и культуры ТГУ. Кроме папоротников можно будет полюбоваться цветущими лилиями и лилейниками.

Конкурс пройдет 11 и 12 июля с 10.00 до 17.00 в оранжерее СибБС ТГУ. Вход в оранжерею платный: взрослый билет — 500 рублей, льготный — 300 рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».