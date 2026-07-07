Центр татарской культуры в Томске: чем живет и как стать его частью?

7 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

После капитального ремонта в Томске вновь открылся Центр татарской культуры — старинный дом купца Карим-бая на улице Максима Горького, 35.

Вместе со зданием преобразилась и территория бывшей усадьбы: этой весной здесь начали восстанавливать мавританский сад, высадив несколько десятков деревьев и кустарников, от яблонь и елей до роз и барбарисов.

Однако исторический дом — только часть жизни центра. Здесь изучают татарский язык, ставят концерты, проводят мастер-классы, собирают сведения о прошлом Татарской слободы и готовят один из главных национальных праздников — Сабантуй.

Как учреждение, созданное больше 30 лет назад, становится из «центра для татар» центром про татарскую культуру, рассказываем в нашем материале.

Дом Карим-бая

Центр татарской культуры, 2022 год Фото: Серафима Кузина

Полюбоваться домом купца Карима Хамитова можно не только снаружи. В центре проводят экскурсии по зданию и его подземелью, рассказывая об одном из богатейших жителей Томска начала ХХ века.

Экскурсионное направление здесь начали развивать в 2012 году. Сначала в доме проходили тематические выставки, не связанные с его историей — первая, например, была посвящена оружию. Позднее сотрудники центра стали собирать сведения об усадьбе и её владельце. Интерес к дому поддержали и томичи: в последний год перед ремонтом центр посетили около 180 экскурсионных групп.

— После ремонта мы хотим сделать экскурсии более ёмкими и доступными, чтобы даже за короткое время человек успел узнать главное об истории дома, запомнил её и захотел вернуться к этой теме, — говорит методист Центра татарской культуры Камиль Аплин.

Но одними экскурсиями работа учреждения не ограничивается. Сегодня в центре действуют 15 клубов и творческих коллективов, в которых занимаются более 280 человек. Здесь проходят концерты, квесты, встречи, кино- и музыкальные вечера, мастер-классы и занятия татарским языком. Присоединиться к ним может любой желающий.

— Культура в широком смысле слова — это не только песни и танцы, это и традиции, и язык. Этим мы занимаемся здесь уже больше 30 лет, — говорит руководитель Центра татарской культуры Шамиль Халитов.

Старше на две секунды

Дом купца Карима Хамитова, 25 сентября 1999 года Фото: Уильям Брумфилд

Центр татарской культуры появился 3 декабря 1993 года. Одним приказом областного управления культуры вместе с ним создали и Российско-немецкий дом.

Сначала собственного помещения у центра не было. Дом Карим-бая передали татарской национальной организации в 1996 году. Годом ранее здание взяли под охрану как памятник федерального значения.

— Я до сих пор говорю коллегам из Российско-немецкого дома, что они наши младшие братья. В приказе первой строчкой шёл Центр татарской культуры, а уже потом — Российско-немецкий дом. Мы хоть на две секунды, но раньше были напечатаны на листе, — шутит Шамиль Халитов. — Но вообще мы очень тесно общаемся, потому что у нас общие задачи и похожие проблемы.

Шамиль Халитов возглавляет центр с 2017 года. Сегодня в его команде 12 человек. Они организуют мероприятия, придумывают новые проекты, работают с творческими коллективами, а иногда помогают ухаживать за большим садом вокруг здания. Фото: Серафима Кузина

Подробнее историю усадьбы Карим-бая мы рассказывали в нашем предыдущем материале.

Федеральный Сабантуй

Сабантуй-2026 в Томске Фото: Савелий Петрушев

Одно из главных событий татарской жизни Томской области — Сабантуй, праздник окончания весенних полевых работ. На областном уровне его проводят ежегодно в начале июня с середины 2000-х годов. Программу готовят коллективы Центра татарской культуры, а участие в празднике принимают в том числе артисты из Республики Татарстан.

При этом организаторы стараются показать культуру не только татар, но и других народов региона.

— Представители других национальностей с удовольствием участвуют в Сабантуе. Мы тоже ходим на их праздники — все уже привыкли работать вместе, — говорит Шамиль Халитов.

Долгое время областной Сабантуй проходил только в Чёрной Речке — историческом месте его проведения. В 2024 году добавилась вторая площадка на Ново-Соборной площади. В этом году праздник вновь прошёл на двух площадках. А в 2027-м Томск должен принять федеральный Сабантуй, на который съедутся татары из разных регионов России. Подобное мероприятие город уже принимал в 2014 году.

— Есть у нас такая организация — Всемирный Конгресс татар. Он вместе с Правительством и Министерством культуры Республики Татарстан проводит такое кочующее мероприятие в разных регионах. В 2025 году федеральный Сабантуй в Якутске, в этом — в Омске, а в следующем мы принимает эстафету. По этому поводу уже неоднократно руководство Правительства Татарстана встречалось с руководством нашей области, в том числе с губернатором Томской области, — рассказывает Шамиль Халитов.

Планируется, что Томск посетят около тысячи гостей из других регионов и стран. Возможно, среди них будет и внучка Карим-бая, живущая в Австралии. Шамиль Халитов познакомился с ней в 2019 году на Всемирном конгрессе татар. В 2023-м она уже приезжала в Томск перед участием в федеральном Сабантуе в Кемерове.

От четырёх до восьмидесяти

В Центре татарской культуры — экспозиция до ремонта Фото: Серафима Кузина

По плану Центр татарской культуры должен проводить 105 мероприятий в год, но фактически их бывает примерно втрое больше.

Здесь устраивают концерты к календарным праздникам и памятным датам, конкурсы и фестивали. При центре работают вокальные и танцевальные ансамбли, в том числе ансамбль татарского танца «Айнур», вокальный ансамбль «Ялкын» и хор ветеранов «Нур». Возраст артистов — от четырёх до восьмидесяти с лишним лет.

Отдельное направление связано с межнациональными проектами. Например, центр вместе с томской автономией татар устраивал этнофестиваль «Созвучие культур». В его финальном концерте на сцене дома культуры «Авангард» приняли участие представители 24 национальностей Томской области.

— Связи мы поддерживаем не только с томичами, но и с коллегами, нашими друзьями из других регионов. Ездим к друг другу в гости на конкурсы. В мае были в Омске на межрегиональном конкурсе татарской песни «Себер моны». В Новосибирске — раз в два года большой конкурс-фестиваль «Себер Йолдызлары», куда мы тоже ездим большим составом. Но и к нам приезжают — я не говорю про районы области — из Новосибирска, Марий Эл, Пермского края, Тюменской области и другие. У нас в мая был конкурс юных исполнителей татарской музыки, в нем приняли участие онлайн татары, проживающие в городе Семей Республики Казахстан, — рассказывает руководитель ЦТК.

Для тех, кто не готов выходить на большую сцену, но хочет стать частью сообщества, работают клубы по интересам. Женский клуб «Калфак» объединяет участниц, которые знакомятся с национальной кухней, традициями и ремёслами. Молодёжный клуб «Дуслар» собирает молодых людей. Приходят сюда не только татары, но и представители смешанных семей, а также все, кому интересна культура.

Тюбетейки, ичиги и татарский язык

Традиционная одежда томских татар, ЦТК Фото: Серафима Кузина

Большое внимание в центре уделяют работе с детьми. Сотрудники проводят занятия для школ и детских садов — как в самом центре, так и на выезде.

На мастер-классах ребят знакомят с татарскими орнаментами, одеждой и традиционной символикой. Например, участники оформляют макеты тюбетейки или расписывают магниты с изображением ичигов — национальной обуви.

— На таких мероприятия, когда дети вырезают и приклеивают наш национальный татарский цветок — тюльпан, они дальше будут нести это знание, будут понимать, что если тюльпан — то это татары. Или тоже самое со цветом. Традиционный татарский цвет зеленый, потому что он связан с исламом (большинство татар исповедуют ислам). Если цвет зеленый, то у он связан с татарами. Это закладывается в детях с самых ранних лет, — говорит Шамиль Халимов.

Периодически в центре проходят и кулинарные мастер-классы. Их проводят профессиональные повара-кондитеры и татарские хозяйки. Правда, пока занятия приходится организовывать в упрощённом формате: в здании нет отдельного пространства, полностью оборудованного для работы с продуктами.

Особое место занимает языковое направление. Сегодня в центре работают одна детская и две взрослые группы. Интерес к занятиям есть, хотя регулярно посещать их удаётся не всем: постоянную аудиторию составляют около двадцати человек.

— Между языком сибирских и поволжских татар отличия сохраняются. Есть некоторые разночтения в произношении, как говоры у русских: кто-то «окает», кто-то «акает». Но мы преподаём литературный татарский язык, язык Тукая, — рассказывает Шамиль Халитов.

Участники занятий ежегодно присоединяются к акции «Татарча диктант». При этом одной из главных сложностей остаётся нехватка преподавателей: специалистов немного, а в школьной системе татарский язык представлен ограниченно.

Культурный обмен

Фото: Серафима Кузина

Развивать языковые и культурные проекты центру помогают партнёры из Татарстана. Так, ежегодно Минобр Татарстана, Всемирный конгресс татар и Федеральная национально-культурная автономия татар направляют в Томск учебники и методические материалы для изучения татарского языка, а для школьников из области выделяют места в языковых лагерях Казани. Ежегодно туда отправляются около 15 ребят из Томской области. Участникам нужно оплатить только дорогу, остальные расходы берёт на себя принимающая сторона.

В Томск регулярно приезжают и артисты из Татарстана. В феврале город посетила республиканская делегация вместе с государственным ансамблем песни и танца «Агидель». Он выступил в Томском театре драмы вместе с коллективами Центра татарской культуры.

Сам центр стремится к тому, чтобы татарская музыка звучала не только на национальных праздниках, но и на главных концертных площадках города.

— Важно, чтобы молодые музыканты знали не только зарубежных композиторов, но и музыку народов России. Уже два года ведётся работа, чтобы произведения татарских авторов появились в репертуаре томского симфонического оркестра. Эти имена должны быть известны не только в Татарстане, ведь татары живут практически в каждом регионе страны, — считает Шамиль Халитов.

Не для татар, а про татар

Фото: Серафима Кузина

Большинство мероприятий Центра татарской культуры бесплатны. Отдельно оплачиваются только экскурсии по дому и подземелью Карим-бая. Набор в клубы и творческие коллективы начинается в сентябре, а расписание публикуют на сайте учреждения и в социальных сетях.

Сотрудники центра приглашают томичей участвовать не только в концертах и мастер-классах, но и в круглых столах. Такие встречи, по словам Шамиля Халитова, помогают лучше понимать друг друга, делиться опытом и обсуждать общие проблемы.

Именно межнациональный диалог сегодня становится одной из главных задач учреждения.

— Недавно мы поняли одну важную вещь. У многих сформировалось представление, что Центр татарской культуры — это центр для татар. А мы хотим, чтобы он стал центром про татар — открытым для каждого томича и гостя города, — говорит Шамиль Халитов.

Текст: Алена Попова

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